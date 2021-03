PRD irá contra Gobernador, Fiscal y Jueza por detención de Rogelio “N”

Pese a su detención y encarcelamiento por presuntos ultrajes a la autoridad, la cúpula del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que Rogelio “N” no perderá su derecho a registrarse como candidato a una diputación federal plurinominal, en tanto anunció que interpondrá demanda de juicio político contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Fiscal General del Estado y la Jueza que le decretó prisión preventiva por 8 meses.



En una rueda de prensa en este puerto, encabezada por el dirigente nacional, Jesús Zambrano Grijalva y el estatal, Sergio Cadena Martínez, la diputada federal de Tihuatlán, Azucena Rodríguez, indicó que el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados tomó la decisión de interponer la demanda de juicio político.



Apuntó que estos funcionarios impusieron un ataque a las instituciones democráticas, violación a los Derechos Humanos y perjuicios que por su conducta ocasionan a la entidad federativa, al ordenar “la detención arbitraria y violando incluso el amparo que había otorgado un juez federal”.



Tras ello, Zambrano sentenció que Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno, es un preso político y reiteró que se trata de una detención ilegal en un Estado donde “el escenario en el que se desenvuelve la viva política y social es de una democracia herida”.



Asimismo, acentuó que el de Cuitláhuac García, al que no tuvo empacho en tildarlo repetidamente de sátrapa, “es propio de un régimen dictatorial”, donde impera “la violencia institucional y del crimen organizado”, restregó.



“Es un gobernante corrupto y sátrapa (sinónimo de déspota, dictador, degenerado y cruel), a quien exigimos la libertad inmediata e incondicional de Rogelio "N" y le pedimos al Presidente de la República que deje de proteger al Gobernador sátrapa”, recalcó.



A su vez, el dirigente estatal, Sergio Cadena, añadió que agotarán todas las instancias para liberar a su exsimilar y aseveró que no está impedido para contender pues, dijo, no está vinculado a proceso, sino que enfrenta una prisión preventiva en el reclusorio regional de esta ciudad.



“Lo vamos a registrar como candidato a diputado federal y no dejará de señalar todas las anomalías de este gobierno inepto”, añadió.



Tras la rueda de prensa, la dirigencia y decenas de simpatizantes realizaron una marcha hacia el reclusorio, para efectuar un plantón en apoyo al detenido. “Es una manifestación pacífica, sin intentos de ingresar (al penal), porque sabemos que adentro ya están elementos antimotines y no pretendemos una provocación”, adelantó Jesús Zambrano.