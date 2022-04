PRD no entregará la industria eléctrica “al corrupto de Bartlett”

El Comité Estatal en Veracruz del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presidido por Sergio Cadena Martínez, fija postura a favor de las acciones y la lucha emprendida por parte de las y los diputados federales, senadores, dirigentes nacionales, estatales y su militancia, en contra de la Reforma Eléctrica promovida por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y Morena.Para el PRD, es importante impulsar una reforma eléctrica que considere a la electricidad como un derecho humano, donde se garanticen tarifas bajas, electricidad limpia y renovable, que no violente tratados internacionales y que proporcione nuevas bases al desarrollo productivo del país.Por su parte, el grupo parlamentario morenista en la Cámara de Diputados Federal, se ha negado a atender y retomar los nueve de los 12 puntos propuestos por la alianza opositora, en los que se busca que dentro de la reforma se defina un plan para la reducción de las tarifas eléctricas; un programa de transición hacia las energías limpias; el método para la participación de empresas sociales en la generación de electricidad; el compromiso para reparar el daño causado al medio ambiente; el porcentaje de inversión pública para la investigación científica y tecnológica orientada a la transición energética, así como un programa de largo plazo de inversión pública para la modernización de todas las plantas generadoras de electricidad para producir un 100 por ciento de electricidad limpia para las familias, la industria y el transporte.Por lo anterior, el PRD no apoyará ninguna reforma constitucional al sector eléctrico, hasta que no se garantice un diseño institucional que establezca el papel que debe tener el Estado como rector de la explotación de los hidrocarburos, la electricidad y el litio.Cadena Martínez, resalta la visión del partido del Sol Azteca, en el que el pueblo mexicano necesita de una reforma eléctrica incluyente, sustentable y con justicia social, que permita el desarrollo presente y futuro del país.La historia de vida de Manuel Bartlett Díaz, ha estado marcada por actos de corrupción, negligencia operativa y vicios administrativos en la CFE; por ello, dentro del Partido no aceptaremos esta iniciativa que busca otorgarle mayores atribuciones.En el PRD no entregaremos la industria eléctrica al corrupto de Bartlett, ¡La #LeyBartlett no pasará!