PRD no quiere ley que castigue ataques contra policías de Veracruz

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, adelantó que si el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presenta una nueva iniciativa para castigar las agresiones hacia policías y el Congreso Local la aprueba, se acudirá nuevamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que dicha iniciativa sea declarada inconstitucional como ocurrió con el delito de "ultrajes a la autoridad".En conferencia de prensa, el dirigente insistió en que estos cambios legales lo que buscan es acallar a los opositores del Gobierno, por lo que agotarán todas las vías a su alcance para evitar que estas acciones se sigan realizando."Por supuesto y agotaríamos todas las vías como lo hemos venido haciendo, lo importante aquí es que los veracruzanos se están dando cuenta del mal Gobierno que hay, ese tipo de acciones y actitudes solamente se dan en países como Venezuela; todas las garantías, los derechos ciudadanos, de la libertad de expresión, las ocupan para castigar a los opositores, nosotros vamos a seguir en esta lucha", dijo.Al aseverar que el PRD fue el que puso "los presos políticos" en Veracruz, para lo cual siguieron diferentes rutas legales esperando su liberación, reiteró que no van a parar hasta que el Mandatario “entienda que no es dueño del Estado”."Sino que se debe privilegiar la democracia por encima de sus intereses particulares. El PRD va a estar en cualquier batalla que atente contra la ciudadanía", sentenció.Tras declararse la inconstitucionalidad de ultrajes, el líder del Sol Azteca en la Entidad destacó que la Suprema Corte cerró la puerta al abuso del poder y al autoritarismo en el que Cuitláhuac García se ha apoyado para gobernar.“La resolución mayoritaria de las y los ministros mostró el lado perverso de un Gobierno que recurre a la creación indebida de delitos con penalidades exageradas, para reprimir. El de ultrajes a la autoridad fue utilizado por el Gobierno para perseguir y encarcelar a sus opositores políticos y a ciudadanas y ciudadanos acusados falsamente de 'agredir a la autoridad”, dijo en su pronunciamiento.A su decir, "fueron cientos las víctimas de la confabulación del Ejecutivo estatal con los diputados de MORENA y con los jueces locales que en complicidad validaron el reprobable abuso gubernamental".Cadena Martínez aseguró que Veracruz vive la mayor crisis jurídica en años, por ello, los ciudadanos califican mal los resultados en las tareas de procuración de justicia en la entidad, con "mínimos resultados" en la investigación de delitos denunciados y persistiendo la impunidad que daña a la sociedad.Resaltó que con la resolución de los integrantes del máximo Tribunal Constitucional del país, nuevamente ha prevalecido el derecho y la justicia "a pesar de la necedad de un Gobernador que no entiende que la única forma de proteger a los veracruzanos es haciendo valer el Estado de Derecho y no inventando delitos".Además, el dirigente estatal del PRD criticó al Mandatario por no hacer caso a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por presuntamente "manipular" al Poder Legislativo local "para dar un albazo" a la SCJN."Hoy piensa que el máximo tribunal del país sólo le enmendó la plana y que bastará con ponerle otro nombre a su ley autoritaria para continuar con sus actos represivos. De ser así, lo volveremos a enfrentar", advirtió.Finalmente, calificó como "muy grave" que el Congreso de Veracruz en las últimas dos legislaturas encabezadas por MORENA "haya perdido prestigio, respeto y credibilidad en el entorno jurídico nacional. Hoy son subalternos y servidores de un gobernador absolutamente alejado de la sociedad. Sus errores y malos actos ya son parte de la historia oscura de Veracruz que vamos a cambiar".Por otra parte, Cadena Martínez exigió al Gobierno del Estado que garantice la seguridad en los comicios extraordinarios del 27 de marzo en cuatro municipios, particularmente en Jesús Carranza y Chiconamel.Y es que señaló, con relación a esta última demarcación, que "mucho maleante" de Hidalgo cruza los límites, de allí la importancia de que el Ejecutivo veracruzano "blinde" la jornada de votación de ese día."Hemos exigido a través de los medios de comunicación y de otras formas para que se brinde seguridad en los cuatro municipios pero particularmente en Jesús Carranza y Chiconamel, ahí se nos filtra mucha gente de Hidalgo, mucho maleante de Hidalgo, entonces lo que nosotros estamos exigiendo al Gobierno es que ponga seguridad y blinde la elección", puntualizó.El perredista indicó que con ello se le dará certeza a la ciudadanía de esos dos municipios y de Tlacotepec de Mejía y Amatitlán, para que salgan a ejercer libremente su derecho al voto y así elijan a sus próximas autoridades."Estamos convencidos de que vamos a tener resultados importantes, estamos trabajando en ello, tenemos candidatos bien, presentables", aseveró al criticar que la repetición de estas elecciones se debió en algunos casos, a la actuación del Organismo Público Local Electoral (OPLE)."Muchas de estas elecciones extraordinarias fueron por la incapacidad del OPLE de organizar y hacer lo necesario para que hubiera elecciones tranquilas, transparentes y pacíficas, el OPLE tuvo mucho que ver ahí. El reclamo es que vayamos a las elecciones con piso parejo, que no se privilegie a nadie", externó.Al comentar que seguramente en los cinco primeros días de marzo, el ente comicial les transferirá las prerrogativas que habían sido descontadas en enero y febrero, luego del fallo del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV); Sergio Cadena cuestionó que para los comicios extraordinarios sólo les hayan autorizado 20 mil pesos de financiamiento para las campañas en cada demarcación."Es irrisoria, es mínima, por cada municipio autorizaron de gasto que nos va a dar el OPLE de 20 mil pesos, que no te alcanzan ni para las tortas pero tenemos que ajustarnos a eso y que vayamos a la elección con piso parejo y si son 20 mil pesos, que nos freguemos con ese dinero pero que MORENA no haga uso de recursos públicos para querer sacar adelante sus candidatos", pidió el dirigente estatal del PRD.