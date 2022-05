PRD pide a Gobierno de Veracruz no revictimizar a periodistas asesinadas

Tras el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera el pasado lunes, en Cosoleacaque, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, condenó el hecho y exigió al Gobierno del Estado no revictimizarlas.Además, solicitó a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso local que actúe ante esta problemática y se unan a la presentación de una iniciativa para proteger a los periodistas en Veracruz."El Grupo Legislativo de mi partido tomó la iniciativa de cambiar unos artículos y proteger a los periodistas. Hace días en Xalapa tuvimos un foro muy importante que se enriqueció con muchas de las propuestas de los periodistas", dijo.Cadena Martínez criticó que se asesine a los periodistas por desempeñar su profesión, misma que a su decir es indispensable para alcanzar el desarrollo de la democracia."Gracias a ustedes, a los medios que se arriesgan, a los críticos en hacer su trabajo, todos avanzamos. Si no hay una prensa crítica en el país, cae en una dictadura y es lo que no podemos permitir nunca. Tenemos que cuidarlos para que sigan ejerciendo la libertad de expresión", aseguró.Reiteró que hacen el llamado a la bancada de MORENA a sumarse a esta iniciativa que ya respaldan otros partidos como Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y PT, porque "harían muy mal" en no hacerlo."Yo le hago el llamado respetuoso a los dirigentes de MORENA para que hagan lo propio y vayamos a la protección de los periodistas, no podemos acallar la voz de los periodistas", insistió Cadena Martínez.Además, reprochó la violencia que están sufriendo las mujeres en Veracruz, misma que a su decir no para en todos los contextos, por eso exhortó a las autoridades a hacer una investigación seria del homicidio de las comunicadoras."Que la haga sin sesgo, que no la revictimice porque lo primero que sale a decir el Gobierno es eso, entonces que se haga un trabajo serio y se deslinden las responsabilidades".El dirigente perredista lamentó que en Veracruz siga sin existir una estrategia de seguridad que proteja a las mujeres, aun cuando el Estado se mantiene en el segundo lugar en feminicidios y dicho delito continúe al alza."Lamentable lo que sucedió con ellas pero si se tiene que saber la verdad, que se sepa pero que se haga un trabajo apegado a Derecho y que se actúe conforme a la ley", insistió el líder del Sol Azteca en la Entidad.