PRD plantea mecanismo de protección a periodistas ajeno al Gobierno

El Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados planteó la conformación de un mecanismo autónomo de protección para periodistas, con presupuesto propio y con integrantes propuestos por la sociedad civil y no por el Ejecutivo Federal.Por lo anterior, la bancada del PRD organizó el foro "Ser periodista sin morir en el intento" para escuchar las propuestas de los medios de comunicación respecto a dicho órgano de defensa, denominado "Sistema Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas" con la participación de los legisladores Marcelino Castañeda Navarrete y Jesús Alberto Velázquez Flores, las diputadas Leslie Rodríguez Sarabia y Fabiola Rafael Dircio, además de medios de comunicación locales y del resto del Estado.A decir de la diputada Gabriela Sodi Miranda, autora de la propuesta, se proyecta la autonomía de dicho Sistema de Protección para evitar el sometimiento de este al Ejecutivo."Hemos estado escogiendo los sistemas que han tenido éxito en México, como las instituciones autónomas, con consenso de consejeros ciudadanos para deslindarlo del oficialismo y no sean sometidas las voces de los periodistas desde el oficialismo" sostuvo la legisladora federal.Indicó que el Sistema Propuesto se compartió con las bancadas de la coalición Va por México, entre estos el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional, a modo de enriquecerlo antes de ser trasladada al Senado."De entrada el Sistema tiene un sistema de resguardo autónomo, consensado, integrado por consejeros ciudadanos para descentralizarlo de la protección gubernamental".Afirmó que en respuesta el Ejecutivo envió una iniciativa semejante sustentada en la propuesta de la bancada del PRD, con la diferencia que el Sistema planteado no es autónomo y depende directamente del Estado.La diputada Gabriela Sodi añadió que se busca fortalecer al Sistema de Protección con un presupuesto específico, debido a que no existen resultados a la vista de los recursos etiquetados y ejercidos para la salvaguarda de los grupos vulnerables, entre estos periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos."No vimos en ningún momento -después de más de 200 reservas que nosotros metimos- nada que fuera y avalara la protección de grupos vulnerables".Por su parte, la diputada Olga Luz Espinosa Morales observó la necesidad de destinar un presupuesto definido para la operación de dicho Sistema de Protección, desde el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) y este “no quede en buenas intenciones”.“No queremos buenas intenciones. Lo que necesitamos es un recurso porque si no existe en el PEF es solamente un discurso. Cuando se hace el dictamen se tiene que hacer un dictamen presupuestal para que tenga todo el manejo de la iniciativa que se presentó” dijo.