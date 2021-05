PRD presentará queja contra AMLO por exhibir a candidato entregando “tarjetas rosas”

El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila Romero, reiteró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, interviene descaradamente en los comicios en curso, razón por la cual presentarán una nueva queja en su contra.



“López Obrador no reconoce límites. Está faltando a su promesa de jurar respetar la Constitución y es el verdadero jefe de campaña de MORENA como quedó demostrado hoy en la mañanera”, subrayó.



Y es que en la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario federal arremetió contra el candidato a la Gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, por la supuesta entrega de “tarjetas rosas”.



López Obrador dijo que se debe confirmar si el candidato por la Coalición PRD-PRI ofrece apoyos a la ciudadanía.



“Es absolutamente inconcebible lo que hizo hoy el Jefe del Ejecutivo, es un golpe a la democracia y una clara violación a la Constitución al intervenir directamente en un proceso electoral local en el caso de nuestro candidato a la gubernatura por Nuevo León”, indicó Ávila Romero.



De igual modo, el líder perredista dijo que el jefe de Estado Mexicano no es un ciudadano como él lo afirmó, es un funcionario público y como tal debe respetar lo que señala el Artículo 134 Constitucional que le obliga a guardar una neutralidad política durante el proceso electoral.



Además comentó que las distintas resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y los acuerdos del INE establecen que debe haber “cancha pareja para todos los partidos políticos”, lo que implica que los servidores públicos no pueden hablar a favor o en contra de determinado contendiente.



Ángel Avila criticó que AMLO esté haciendo lo mismo que denunciaba cuando siendo candidato en el sexenio de Vicente FOX él le expresó “el cállate chachalaca” por su intervención en el entonces proceso electoral. “Hoy López Obrador está haciendo exactamente lo mismo, intervenir descaradamente con la utilización de todos los recursos públicos a favor o en contra de un candidato”.



El representante perredista expuso que la nueva queja la presentará por “su permanente intervención descarada en el proceso electoral. Nuestro partido no dejará de denunciar las permanentes intromisiones del Jefe del Ejecutivo”, finalizó.