PRD pretende sacar provecho de niños con cáncer, reprochan madres

Las madres de niños enfermos de cáncer calificaron de lamentable la campaña "Yo te defiendo", que implementa el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para promover amparos contra el Gobierno en caso de desabasto de medicamentos en hospitales públicos.



Cora de Jesús Rodríguez, madre de un menor enfermo de leucemia, reprochó que el PRD intente beneficiarse con la enfermedad de sus hijos, porque desde que surgió el problema por la falta de fármacos para los tratamientos, lucharon solas para conseguirlos.



"En su momento, cuando nosotros nos manifestamos en primera ocasión por nuestro equipo, la verdad no hubo ningún partido que se acercara a apoyarnos. No se me hace justo que estén utilizando este tipo de argumentos de la salud. (...) Ellos debieron apoyar desde el inicio, no ahorita que las cosas ya las tenemos muy avanzadas y lo único que van a hacer es tratar de beneficiarse en sus campañas, posiblemente", dijo.



Este jueves, se instaló, en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, un módulo del Sol Azteca para dar asesoría legal a los padres, situación que cuestionaron familias porque afirman que la enfermedad que sufren sus hijos no es un juego político.



"Nosotros no somos de ningún partido, somos madres con hijos enfermos con cáncer, la enfermedad de nuestros hijos no es un juego; están todos los días luchando contra la enfermedad, están luchando porque la muerte los sigue", señaló.



Asimismo, Cora de Jesús Rodríguez, quien encabeza el movimiento de madres que han demandando los medicamentos para los niños, lamentó que en su momento, la Secretaria de Salud en el Estado no aceptara la donación por parte del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, de la camapana oncológica que se requería.



Aseguró que por el momento, la cobertura de medicamentos para las quimioterapias está resuelta.



"Nos buscaron de México y nos invitaron a una mesa de diálogo y nos fuimos a exponer esa problemática que teníamos del abastecimiento de medicamentos, que lo teníamos constantemente, al final del día recibieron nuestros documentos. Hemos tenido respuesta, tenemos nuestro medicamento", concluyó.