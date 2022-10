Precio de fertilizantes se niveló pero sigue arriba de su valor regular, indican

Productores veracruzanos señalan que si bien se ha nivelado el precio de los fertilizantes siguen estando por arriba del valor regular, lo cual, deja efectos en la disminución de los productos del campo, por lo cual, alimentos como la cebolla, brócoli, piña y pimiento se mantienen a precios altos.La explicación de que los artículos frescos sigan caros es porque hubo disminución en la cosecha dado que no todos los productores pudieron adquirir los fertilizantes, impidiendo que se satisfaga la demanda no sólo en México, también en Estados Unidos.“El aumento de los fertilizantes que hizo que mucha gente no pudiera producir y el tema de la demanda que cada vez es mayor y cada es menor la producción tanto en Estados Unidos como en México, por eso el alza de algunos productos. Cada vez se está estableciendo más, pero pasó de estar a 6 mil pesos la tonelada hasta llegar a 24 mil pesos, el fertilizante básico”, dijo Juan Manuel Montebeller, productor de Veracruz.Resaltó que incluso en momentos el fertilizante también estuvo escaso.Aun cuando se vaya estabilizando los costos de estos abonos, hay productos que no se prevé bajen sus costos, al contrario, la tendencias es que sigan aumentando.“Producimos pimiento en invernaderos lleva tiempo caro, brocoli ha subido y se espera que siga subiendo, la piña, la cebolla esta cara, lleva cara todo el año, desde el año pasado y no se ve que vaya a bajar. La demanda que hay y que no hay suficiente oferta”.De acuerdo con el productor veracruzano, comercialización del campo se estabiliza tras pasar por la crisis sanitaria, reconoce que al ser alimentos, no se pueden prescindir de la compra.