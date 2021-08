Predicador afirma que la pandemia de COVID-19 no es el comienzo del apocalipsis

La pandemia de COVID-19 no significa el inicio del apocalipsis, que refiere la Biblia en su último libro, más bien que es el momento para que las personas se den cuenta de lo ocurrido en los últimos meses y empiecen a actuar con bien, afirmó el pastor evangélico Orlandito Serrano.



"Todavía esto no es el apocalipsis. El día y la hora ni los ángeles lo saben. Nadie lo sabe, solamente Dios. Esto solamente es un llamado, un despertar que Dios está haciéndole a esta generación y es de volver a los caminos, es de volver nuevamente y llegar a los pies de Jesucristo", comentó en conferencia de prensa.



Al anunciar su gira evangélica por Veracruz y país, criticó que muchas personas mal informen sobre la crisis sanitaria y las vacunas que se desarrollaron para contrarrestar el Coronavirus, por lo que invitó a todos a recibir el biológico.



"Estamos en una situación compleja familiar. Hemos visto cómo este episodio ha tocado cientos de vidas; creo que para poder aguantar todo esto de no ser obedientes. Si se nos está prestando la vacuna, vamos a ser obedientes y vamos a (recibirla)", manifestó.



Serrano, quien es oriundo de Puerto Rico pero con residencia en México desde hace 29 años, añadió que la crisis generada por el SARS-CoV-2 va a pasar pero la actual generación "tiene que estar presente para lo que viene después de esto, esto es simplemente un principio de lo que viene detrás".



Recordó que en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios de Mateo y Lucas, está establecido está establecido lo denominado como "principios de dolores", aunque refrendó que lo que se está viendo actualmente, "todavía no es el principio de los dolores, falta más".



"El periodo de la pandemia va a estar un par de meses, un año. Pero después de todo esto va a haber una expectativa, que esta generación caiga nuevamente en nuestra mente, que analicemos y actuemos bien", expresó.



Finalmente, sostuvo que la fe será la única que permitirá a las personas superar esta situación difícil que se vive en México y el mundo "pero la fe debe estar basada en lo que está escrito. Con eso, tú vas a poder superar los momentos difíciles".