Preocupa a CANACO Orizaba operación del INSABI 

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Orizaba, Mario Ríos Alvarado, dijo que a los empresarios adheridos este organismo les preocupa cómo va a funcionar el INSABI, pues si se da atención a través de los médicos y de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será complicado ya que ni para los mismos derechohabientes se está dando la atención en su totalidad y hacen falta medicinas.



"Preocupa el hecho de que se dé atención a través del IMSS, pero vamos a esperar, porque vemos que no está funcionando al 100 por ciento este instituto y vemos sus carencias; pero vamos a esperar que lo corrijan y bueno, vamos a darle un voto de confianza".



Añadió que el INSABI está funcionando como un Seguro Popular y de alguna forma éste en su momento dio resultados.



"Pero si nos preocuparía que ingresen de lleno al IMSS a la gente porque vemos las carencias y necesidades de nuestros empleados, no hay medicinas, no hay atención a tiempo, imagínate si le metes más personas que sean atendidas a través del INSABI".



Sobre la designación de la nueva delegada del IMSS para Veracruz Sur, indicó:



"Seguimos de cerca el sorteo que se hizo y bueno, obviamente vamos a buscar el acercamiento de manera inmediata con la nueva delegada. Vemos que el currículum de ella es muy bueno, queremos trabajar de la mano como siempre lo hemos hecho con el Instituto".