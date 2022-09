Preocupa a cañeros posible cierre de Financiera Nacional de Desarrollo

Si la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) está en quiebra y a punto de cerrar, como se ha rumorado en los periódicos nacionales, sería un duro golpe a todo el sector agropecuario, principalmente a los cañeros del país.Dirigentes cañeros de las organizaciones cañeras de la región de Córdoba, Unión de Cañeros A.C. y CNPR, quienes pidieron no revelar su nombre, manifestaron su preocupación e incertidumbre luego que presuntamente el cierre está anunciado para diciembre de este año.De acuerdo con informes que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, entregó al presidente de la República, al cierre del 19 de mayo, Financiera Nacional de Desarrollo presentaba una cartera vencida del 13 por ciento y se incrementó al 17 por ciento.Datos de la dependencia expresan que en el 2020 el presupuesto para financiar al campo fue de 65 mil millones de pesos y su director, Baldemar Hernández Márquez, financió apenas 48 mil 129 millones de pesos.Los dirigentes cañeros expresaron que es la única ventanilla donde obtienen recursos para los productores de caña, que va desde siembra, cultivos, fertilización y combate a las plagas; es decir, todo lo que tiene que ver con este sector productivo.Lo que dejaron en claro es que ellos no quieren que les regalen nada, simplemente que haya financiamiento con intereses blandos para pagar oportunamente como lo han venido haciendo.Pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que si pretende cerrar Financiera Rural, que lo reconsidere porque las consecuencias podrían ser severas para el campo, no sólo para los cañeros sino para todos los sectores a los que esta dependencia ha financiado para seguir produciendo en todas sus ramas productivas.