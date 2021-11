Preocupa a ciudadanos altos costos de productos utilizados en fiestas decembrinas

Ante la llegada de las fiestas decembrinas y en donde son utilizados ciertos productos en grandes cantidades, amas de casa manifestaron su preocupación por los altos costos de algunos de estos como frutas secas y verduras, así como diversos tipos de carnes.En este sentido dijeron que el costo del kilo de jitomate en la última semana tuvo un incremento del cien por ciento, pues todavía hace no más de diez días era de 20 pesos, pero ahora se está vendiendo en hasta 40 pesos.Otro de los productos que ha tenido un incremento súbito en su precio es el chile guachinango el cual costaba 20 pesos el kilo y ahorita llega a alcanzar hasta los 45 pesos. "Por lo regular se usa para diciembre porque se rellena, pero este año será muy complicado comprarlo, si antes nos tocaban dos por persona, ahora será solo uno".Así mismo dijeron que ha tenido un incremento en su costo los frutos secos que son utilizados para el tradicional ponche, así como el costo de la manzana pues llega a alcanzar el kilo un precio de hasta 70 pesos dependiendo del tipo de manzana a adquirir, pero producto indispensable para la ensalada.Sobre la carne dijeron que por citar un ejemplo el kilo de lomo cuesta entre 150 y 160 pesos; el pollo también se espera un incremento para el próximo mes. "Los productos están carísimos, hay algunos que no se usan para las cenas decembrinas, pero que sin duda alguna se comen a diario como la papaya que el kilo está oscilando en 30 pesos; ya no se puede con esos altos costos".