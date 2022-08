Preocupa a constructores de la región de Orizaba rumores sobre subejercicios

Los ayuntamientos podrían estar cayendo en subejercicios con el propósito de regresar el dinero a la Federación, al menos esa versión cobra cada vez más fuerza, indicó el empresario de la construcción, Manuel Estrada, quien añadió que hay varias constructoras abandonando las obras por falta de pago."Se habla mucho de que algunas cuerpos edilicios está generando un subejercicio a propósito, a efecto de que se regresen recursos económicos a la Federación".Indicó que esto es malo para la economía sin importar el color del partido en el gobierno, pues los afectados son los ciudadanos y la falta de movimiento del dinero.Y es que una de las actividades que da muchos empleos, es la industria de la construcción."Es preocupante porque estamos hablando de una región (de las Altas Montañas) que tiene una gran necesidad y no sólo de servicios sino de generar derrama económica y siento que los gobiernos sin importar el nivel tiene la obligación de contribuir, pero si secuestran los recursos y no los sueltan para generar derrama económica, entonces afecta".Incluso se está viendo el caso de constructoras que dejan a medias el trabajo y esto es como consecuencia de que no les pagan. "Están abandonando las obras por falta de pago y es que si no están generando anticipos y no les pagan, es obvio que dejen el trabajo".Recordó que los ayuntamientos estaría cayendo en subejercicio, si no están aplicando el dinero para lo que fueron etiquetados los recursos.