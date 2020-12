Preocupa a empresarios que pandemia se alargue; complicará situación económica

El integrante de la Asociación de Industriales de Veracruz (AIEVAC), Edgar Chahín Trueba, reconoció que varios empresarios están batallando muy duro contra la economía, ya de por sí impactada antes de la pandemia y ahora por el COVID-19, que es evidente que durará largo tiempo.



"Esto se prolongará más de lo que queremos, por ello el fin de año será complicado. El Gobierno habla del tema de las vacunas y dan cantidades que se oyen muy grandes pero ni en dos años a un buen ritmo acabamos de vacunar, a eso se le agrega un Sector de Salud muy malo".



Criticó las malas decisiones que se tomaron por parte de la autoridad para enfrentar la pandemia y todo esto impactará en el crecimiento de México.



"Preocupa que el crecimiento de México sea de los peores en Latinoamérica, después de que habíamos tenido un año, antes de la pandemia, muy malo, entonces la situación de los negocios no es buena".



El próximo año, consideró, no puede ser peor, pues ya se llegó muy abajo pero desde luego no será suficiente para salir del problema en el que se encuentra sumergido el país.



El empresario de la industria acerera indicó que se sigue trabajando en su empresa pues el negocio tomó precauciones, aunque los resultados no son los que se quieren pero se debe cerrar el año lo mejor posible, a pesar de las condiciones de México en materia económica y sanitaria.