Preocupa a padres de familia abandono de escuelas por cuarentena

Padres de familia de distintos planteles escolares públicos en Coatepec fueron notificados este jueves de que no habrá regreso a las aulas, mientras exista el peligro de contagio del virus, esto de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública Federal y del Estado.



Y es que de acuerdo a una misiva, se les informó a los directivos y a su vez a las asociaciones de padres de familia, que hay un elevado riesgo de contagio del COVID-19, por lo que en conjunto con las autoridades sanitarias del país se ha dado esta indicación, hasta que no exista peligro de contagio que ponga en riesgo la salud de la población escolar.



Así también, se les indicó que se continuará trabajando desde los hogares a través de los distintos medios y plataformas del programa "Aprender en casa".



Del mismo modo, se instó a que estén pendientes de cualquier otra disposición por parte de autoridades federales y estatales, aunque de acuerdo a los padres no se les informó de alguna posible fecha de regreso.



Ante este nuevo aviso, externaron que ahora les preocupa la condición de los planteles, pues muchos ya están en el abandono, aunque aseguraron que ya se planea una estrategia para limpiarlos y darles mantenimiento.



Asimismo, instaron a autoridades municipales para que las escuelas entren en las estrategias de seguridad y vigilancia, toda vez que en el Distrito ya se han registrado algunos robos y aún podrían faltar varios días para el regreso a clases.