Preocupa a xalapeño que Fiscalía no registre robo de su moto en el REPUVE

Qué tal, quisiera hacer la siguiente denuncia:Hace un mes y medio me robaron mi motocicleta y tras todo este tiempo, en la Fiscalía no han subido el reporte de robo de mi vehículo al REPUVE y cada vez que voy me dan pretextos y largas y en la Fiscalía General tampoco me quisieron ayudar.Y esto me preocupa por dos situaciones, la primera es que la aseguradora se niega a pagarme la moto hasta que eso aparezca y la segunda es que si la llega a encontrar alguna corporación de seguridad, no va a saber que esta robada porque no han podido subir el reporte.También otro problema es que al principio me dijeron que hicieron el reporte pero se equivocaron en el número de serie y esto puede significar que detengan a algún inocente porque su vehículo aparezca como robado falsamente.Espero que esto llegue a las autoridades pertinentes y tener una solución.Muchas gracias por el apoyo a realizar esta denuncia.