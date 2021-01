Preocupa avance de vacunación; en Tantoyuca redoblan medidas para evitar más contagios

Debido a que en México han comenzado con la vacunación y en el estado de Veracruz aún está por realizarse la aplicación en los primeros pacientes de acuerdo al programa avalado por autoridades de salud, el vocero del Comité Municipal de Salud en Tantoyuca, Fernando Castillo Acevedo, estima que la ciudadanía no debe de confiarse y bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención contra el COVID-19, ya que se calcula que la población más vulnerable de la ciudad logré adquirir una dosis a más tardar los últimos meses del año, mientras que el resto de la población hasta el siguiente 2022.



En la última reunión efectuada en Tantoyuca, el comité integrado por autoridades de varias dependencias de salud y de gobierno, calcularon las cifras y el tiempo que le tomará al Gobierno Federal realizar la vacuna en la mayor parte de la población.



“Tantoyuca hasta ayer tenemos 99 casos registrados en plataforma, sin embargo, estamos detectando aquellos que se dieron con la llegada de algunos ciudadanos durante las fechas decembrinas, no obstante, si analizamos que la vacunación se concluya por el mes de abril del 2022 para el sector más vulnerable, la autoridad federal tendrá que agilizar estas acciones, ya que ha contemplado que se tengan más de 116 millones de dosis para los mexicanos; si a hoy han llegado más de 107 mil dosis de los cuales se han aplicado el 54% de vacunas, durante los primeros 15 días, eso significa que a esa velocidad nos llevaría muchos años en que llegara a toda la población de nuestro municipio y ojalá que las cosas cambien y sea aplicada de forma más rápida”, refirió el experto en salud que encabeza el Comité Municipal.



Aunque Tantoyuca no se encuentra en semáforo de alto riesgo, los contagios van en aumento y especialistas han observado en la población una relajación al no hacer uso de algunas medidas sanitarias.



“Mientras llega la vacuna seguiremos insistiendo en el correcto uso de cubrebocas, el no asistir a sitios con mucha aglomeración, siempre anteponiendo la sana distancia; entendemos que el paciente que fallece en la actualidad, lamentablemente aún se ven los rezos y velorios, y todos esos que acuden se ponen en riesgo; desgraciadamente tienen los síntomas de COVID y se debe acudir a un médico institucional o privado para que de forma oportuna reciba un tratamiento”, citó el profesional de salud al analizar la estadística de contagios en Tantoyuca.



Aclaro que la vacunación en niños debe ser prioritaria, ya que están observando que en Tantoyuca la responsabilidad de los tutores ha ido en descenso, y en las últimas semanas se han registrado muertes infantiles a causa del COVID.



“Definitivamente la población de cualquier edad es susceptible y un niño menor de 5 años falleció por coronavirus, el cual se encuentra en plataforma; pero al iniciar este año nos ha tocado observar que son propensos a contagio y se detectó a un paciente ya con prueba confirmada, del que tenemos conocimiento”, recalcó el galeno, Castillo Acevedo.