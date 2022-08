Preocupa falta de obras en municipios: Alianza de Organizaciones Sociales

A poco más de cuatro meses de que termine el año, el dirigente estatal de la Alianza de Organizaciones Sociales (AOS), Carlos León Martínez, indicó que no se ven obras en los municipios, lo cual es preocupante, pues se podría pensar que habrá subejercicio, cuando en tantas colonias hace falta obra social.Señaló que los diputados deberían estar al pendiente de lo que ocurre en sus distritos y a lo mejor llamarles la atención a los ediles para ver qué es lo que está pasando.Sin embargo, indicó que al ser mayoría los diputados de Morena parecen no estar al pendiente de lo que ocurre en los ayuntamientos o solapar a los ediles de su misma filiación.Señaló que anteriormente el dinero para obras sociales se ejercía por verdaderas organizaciones, pero ahora el gobierno tacha de ladrones a quienes han sido líderes.Consideró que si se presenta subejercicio en los municipios y el dinero regresa a la Federación, será un gran golpe para la población.Señaló que ningún ayuntamiento escapa a esto, pues incluso en Orizaba se ven obras de relumbrón, no de sentido social.“Nosotros pedimos que el dinero sea para las necesidades del pueblo y en el caso de Orizaba nos dicen que van a arreglar una calle la cual la està compuesta, pero en temporada de lluvias el drenaje se bota y nuevamente se le destinan recursos”.Agregó que los diputados no sólo no están al pendiente de las problemáticas en su distrito, sino que están haciendo leyes a su modo, como la llamada Ley Nahle, “para que esta señora quede como candidata a gobernadora e hicieron su elección al mejor estilo priista”.