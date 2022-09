Preocupa que Gobierno minimice balacera de Orizaba: Movimiento “Francisco Villa”

Arnulfo Reyes, representante político nacional del Movimiento Popular “Francisco Villa”, recriminó que autoridades que; “minimizan la balacera de ayer en Orizaba es preocupante, porque no quieren en realidad dar a conocer lo que pasa los pueblos de nuestro país; pues no sólo en Veracruz sino en todo el país hay una guerra contra el Gobierno y no lo quieren reconocer”.Asimismo, señaló que autoridades dicen que fue parte de los medios de comunicación hacer el hecho “populachero”; sin embargo, resaltó que esto no es verdad, ya que la balacera sí existió duró más de dos horas.“Ahora le está doliendo al Presidente porque llegó por los medios de comunicación, llegó por las redes sociales y ahora se los echa encima diciendo que es mentira lo que las redes sociales o los medios de comunicación publicitan. Sí hubo balacera, no sabemos cuántos muertos y no se puede minimizar”, comentó Reyes.También señaló Reyes que el movimiento tuvo una reunión con Claudia Sheinbaum, en la cual se comprometió a calendarizar la entrega de viviendas; “se comprometió a calendarizar la entrega de departamentos a nuestra gente que han esperado casi dos años, desde pandemia no se ha entregado vivienda, no sólo en la Ciudad de México sino en todo el país. Hay mucho presupuesto para vivienda pero las dejan vacías y eso es un delito administrativo porque las viviendas no pueden estar vacías más de tres meses al ser terminadas. La jefa de Gobierno habló y dijo que ella misma calendarizaría las entregas, mañana martes nos dan la fecha para reunirnos con ella”.