Preocupa traslado y almacenamiento de vacuna contra el COVID-19: CANACO Orizaba

Aunque la próxima llegada de la vacuna contra el COVID-19 da una esperanza a la población, se espera que la carencia de una red de frío no cause complicaciones, consideró Francisco Jiménez Haces, presidente de la Canaco en Orizaba.



Indicó que saber que está por llegar una vacuna parece “la luz al final del túnel”, pero falta algo muy importante que es el traslado de las dosis, ya que se ha dado a conocer que se requiere de condiciones muy especiales.



Mencionó que el biológico debe almacenarse a una temperatura de 70 grados bajo cero, por lo que no se sabe cómo la van a resguardar las clínicas y centros de salud, pues no tienen un sistema de refrigeración como el que se necesita.



Recordó que son cinco vacunas las que se han estado trabajando por parte de laboratorios y hay que ver cuáles llegarán al país y de cuántas dosis se dispondrá, pero también cómo las trasladarán y las almacenarán para que se conserve la sustancia activa.



Reconoció que hay muchas dudas aún, pero se espera que el gobierno pueda solucionar esto para bien de la población.



Aunque de acuerdo con el subsecretario de Salud del país, Hugo López-Gatell, la red en frío es obsoleta, el traslado del biológico se hará en cajas especiales que llevarán 4 mil 875 dosis de dos mililitros.



Esos contenedores sólo se pueden abrir dos veces al día para ponerles hielo seco y por no más de 3 minutos.



Además, una vez que se abre el sello sólo hay 10 días para aplicar las dosis, las cuales también se pueden guardar en la red tradicional de frío, con temperaturas de 2 a 4 grados, pero sólo pueden estar así cinco días cuando mucho.