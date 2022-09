Preocupan pobreza e inseguridad: Obispo de Orizaba

La falta de oportunidades, la inseguridad, la violencia, el uso del pobre por parte de estructuras sociales y políticas son problemas que hay en las comunidades pertenecientes a la Diócesis de Orizaba y que sin duda preocupan y ocupan, aseguró el obispo Eduardo Cervantes Merino."Me preocupa mucho el manejo del pobre porque la pobreza la están manejando a conveniencia de grupos y me parece que eso no está bien, siempre han habido pobres, pero ese tipo de manejos en las estructuras sociales políticas es grave sin embargo lo vivimos hoy".Indicó que desde que llegó como obispo los problemas son los mismos, pero van variando en su intensidad, aunque acotó que a la par de observarlos se va encontrando las luces y soluciones."Hay pobreza en valores, compromisos, en relaciones humanas, por eso debemos pedir que se nos conceda vencer al mal a fuerza del bien, porque precisamente la fuerza del bien es Jesús, su palabra, los sacramentos y sus enseñanzas".Aunque enfatizó que preocupa la falta de oportunidades, de trabajo, el hecho de que hay más pobres, a eso se le agrega la inseguridad que no es privativa de algún municipio, sino general.Asimismo acentuó que la situación de catequesis integral es algo en lo que se debe trabajar mucho más."Por eso el llamado es a encontrarnos con Jesús, que esta sea una oportunidad para crecer de una manera más profunda en el conocimiento y puesta en práctica de la fe, es decir son muchos los peligros que nos amenazan, pero también tenemos muchas oportunidades para dar respuesta y una de ellas es la formación".