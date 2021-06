Prepara MORENA impugnación de la elección a la alcaldía de Veracruz

MORENA promoverá en las próximas horas el recurso de impugnación de la elección de alcalde de Veracruz ante el Tribunal Electoral de Veracruz, porque la constancia de mayoría que se entregue a la candidata del PAN-PRD-PRI, Patricia Lobeira, será en el marco de un proceso plagado de irregularidades en el Órgano Público Local Electoral municipal.



A decir de Pedro Chririnos, representante de MORENA ante el OPLE de Veracruz, es ilegal que se dé por ganador a un candidato cuando previo al conteo final, los consejeros reconocieron que extraviaron 20 actas, además de que se negaron a abrir todos los paquetes con inconsistencias.



“Impugnáremos la elección el día de hoy si es que se entrega o no la constancia de mayoría, vamos a ir al tribunal por todos las irregularidades, de inmediato vamos a presentar el recurso de inconformidad ante el Tribunal Estatal Electoral de Veracruz”.



“Las 20 actas que se perdieron representa 5 mil 600 votos cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor a mil votos, ya no hay una certeza de quién ganó la elección porque se violó la cadena de custodia de todos los paquetes, es escandalosa la negligencia, es escandalosa la corrupción que hay, pero es reflejo de quienes operaron esto para ganar a la mala”.



En la sesión de este sábado, los paquetes que se habían extraviado, aparecieron en la bodega, pero ya estaban abiertos.



“Salen ellos con una versión, que inventan que resulta que nunca los sacaron de la bodega, que nunca fueron materia de recuento cuando efectivamente ya estaban abiertos como lo hemos estado corroborando”, agregó.



Reiteró la entrega del presidente del OPLE al PAN y acusan conflicto de intereses porque el presidente Roberto Castillo, es hermano de un funcionario panista en el ayuntamiento de Veracruz.



Pese a que en reiteradas ocasiones se exhibió la parcialidad del consejero presidente, no hubo respuesta.



“El presidente tiene un conflicto de interés porque su hermano es funcionario del ayuntamiento panista, hay responsabilidad para él, pedimos la remoción del presidente y el consejo municipal lo protegió”.



La petición es que se revise voto por voto, porque la diferencia es menor al 1 por ciento.