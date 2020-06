Preparan campaña para atraer visitantes a Coatepec al acabar cuarentena

La directora de Turismo en Coatepec, Tania Bonilla, informó que ya se trabaja en estrategias con los prestadores de servicios, para que una vez que se levante la cuarentena y se reinicie la movilidad, este sector se reactive.



Y es que indicó que el mes pasado, la ocupación hotelera fue de un 3 por ciento, situación que está afectando gravemente al sector turismo, el principal en el Pueblo Mágico.



“Como estamos prácticamente (siguiendo) indicaciones federales y de Cabildo en contingencia, muchos de los hoteles están cerrados, mientras otros controlan el paso. El porcentaje de ocupación del mes pasado fue de un 3 por ciento, está muy bajo pues no hay movilidad”, dijo.



Recordó que Coatepec recibe el 70 por ciento de turistas provenientes de Ciudad de México y el resto de ciudades como Puebla y Veracruz.



“En ninguno hay movilidad, esto nos está generando afectaciones fuertes a nivel sector turismo y es algo que hasta que no se reactive la movilidad. Vemos difícil activar el sector”, detalló.



Ante esta situación, refirió que se trabaja en una estrategia virtual denominada “Yo pienso en México, nos vemos pronto”, la cual contempla que en algunos meses los visitantes regresen a los destinos turísticos.



“Se están implementando videos promocionales para una estrategia que se está llevando virtual ‘Yo pienso en México, nos vemos pronto’ y posteriormente, cambiará por el nombre del Estado. La idea es calentar motores en lo que no hay movilidad”, comentó.



Agregó que a su vez se mantiene coordinación con hoteleros y el resto de prestadores de servicio para que éstos suban sus productos a plataformas y los puedan vender con anticipación.



“Estamos trabajando con los cupones para subir sus productos y venderlos con anticipación, pensando en que la gente llegará dentro de unos cuatro meses, no para ahorita (pues) no sabemos cuándo acabe esto. Estamos esperanzados que esto mejore en breve”, concluyó.