Prepárense, xalapeños: Alcaldía alista obras en avenida Ruiz Cortines

El Ayuntamiento de Xalapa cuenta con 10 millones de pesos para la rehabilitación de la avenida Ruiz Cortines, por lo que ya se está haciendo el levantamiento de las condiciones en que se encuentra para atenderla.Así lo dio a conocer el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, quién indicó que dicha vialidad está "destrozada" y con un "daño mayor", por lo que se debe levantar la carpeta asfáltica y hacer un "recubrimiento profundo"."Nosotros decidimos fondear recursos para este año para la avenida Ruiz Cortines, pero ahí el daño es mayor, se tiene que levantar la carpeta a un buen nivel para que tenga un recubrimiento las profundo", indicó.Ahued Bardahuil apuntó que también se está haciendo el levantamiento de información de otras avenidas como Maestros Veracruzanos y aseveró que sería en cuestión de días cuando se inicien los concursos de la obra para no rebasar las fechas límite de contratación y ejecución.Acotó que con este presupuesto fondeado además se rehabilitarían algunos tramos de vialidades de la zona de la USBI que están deteriorados.En el caso de Lázaro Cárdenas, reiteró que se debe firmar un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para poder invertir recursos y asfaltar parte de la avenida, de lo contrario podría ser considerado "desvío de recursos"."Como es zona que tiene a cargo SCT no tenemos oportunidad de meterle recursos a manera de que no se vayan a catalogar como desvío, una vez firmando el convenio podemos programar recursos para asfaltos o pavimentos ya que el punto cero llega hasta donde está la Araucaria y la otra parte la tenemos que acordar en un convenio esperamos que pronto quede", ahondó.