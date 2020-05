Prerrogativas sólo han beneficiado a líderes de partidos: Gómez Cazarín

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, anunció que se retira un punto de acuerdo de la iniciativa a la Reforma Política, el cual se refiere al sistema de cómputo que se utilizaría en las próximas jornadas electorales.



El legislador de Morena, expuso que, luego de que el legislador Bingen Rementería hiciera pública su preocupación ante la utilización de esta tecnología en las votaciones, se consideró su opinión, por lo que se retira dicho punto.



“Entiendo la preocupación del diputado y quiere decirle que ante su preocupación, le tomamos la palabra y vamos a retirar ese punto, para que él se sume a la votación”, expuso.



No obstante, le respondió que las “atrocidades” no las han realizado los morenistas e incluso le cuestionó al panista si quería que le recordara algunas de las atrocidades que hicieron los diputados en la legislatura pasada.



En este sentido, aseguró que Morena no se ha robado nunca una elección, tal como lo hicieron los panistas en el 2006, “donde hicieron que votaran los muertos y promovieron el voto en el extranjero con un sistema de cómputo”, recordó.



Al respecto, aseguró que la finalidad de la iniciativa a la Reforma Electoral que presentó la bancada de Morena en el Congreso del Estado, es la disminución de prerrogativas a los partidos políticos, ya que ese recurso sólo se ha utilizado para beneficio de los líderes partidistas.



Y es que aseveró que desde hace muchos años los partidos políticos se han beneficiado con los recursos del erario público, pero en realidad solo han sido utilizados por los líderes para sus intereses personales.



“Ese recurso nunca llega a los candidatos o a la gente que camina por un partido político”.



Es así que con esta iniciativa, se pretende que los recursos sean bien utilizados y que no solo lleguen a las arcas de unos cuantos.



Por ello, Gómez Cazarín Invitó a todos los partidos políticos y a todos los diputados a que se sumen a la causa de ayudar al pueblo Veracruzano y que ayuden a que cambien las cosas desde abajo.



“Ya no más gasto de dinero para unos cuantos, ya no más; el pueblo se cansó, hay que atender la demanda del pueblo”, insistió.



Para finalizar, el presidente de la JUCOPO pidió el apoyo a los 50 diputados y les recordó que tienen un compromiso con Veracruz, “y en el Congreso se tiene que demostrar”.



Cabe mencionar que, al retirar el punto donde se implementaba la utilización de tecnologías para elecciones, la iniciativa a la Reforma Electoral, ahora contempla: la consulta popular, la reducción de financiamiento a partidos políticos, así como disminuir de 4 a 3 años la administración de los presidentes municipales con posibilidad de reelección y la desaparición de consejos municipales del Organismo Público Local Electoral (OPLE).