Presenta AMLO declaración patrimonial; no reporta bienes

Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración patrimonial y de conflicto de intereses anual, en donde destaca que en 2019 tuvo un ingreso neto por su cargo como Presidente de la República por un millón 567 mil 640 pesos y que no es propietario de ningún inmueble o vehículo.



En versión pública, los nuevos formatos de la declaración patrimonial y de conflicto de interés permitn a los funcionarios ocultar bienes de sus cónyuges y dependientes económicos.



En la plataforma Declaranet, operado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el primer mandatario detalló que tiene una cuenta de nómina con Afirme Grupo Bancario, sin detallar montos y que su Afore está en PENSIONISSSTE, donde tampoco indicó el saldo.



En su declaración patrimonial del año pasado, el Presidente aseguró poseer en sus cuentas bancarias un total de 522 mil 828.



En la actual declaración patrimonial, López Obrador informó que su lugar de residencia se encuentra en Plaza de la Constitución sin número, en la Ciudad de México y que no cuenta con ningún préstamo o comodato por terceros, así como no contar con participaciones en empresas, sociedades o asociaciones en los últimos dos años.



El pasado 8 de junio, en su tradicional conferencia de prensa, el mandatario aseguró que presentaría su declaración pero adelantó que no había adquirido ningún bien, puesto que no le interesa el dinero y nunca ha sido éste uno de sus propósitos en la vida.



En Palacio Nacional, el mandatario reiteró que no tiene cuentas bancarias ni tarjetas de crédito, sólo el salario que se le paga como Presidente de la República, el cual es administrado por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.



"Acerca de mi declaración de bienes, la voy a presentar, tengo la obligación de hacerlo. No he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan y eso lo administra Beatriz. Yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido pero no ahora, llevo así creo que 30 años, nunca he tenido. Tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo si requiero algún gasto".



"Pero voy a cumplir, así como todos los que tiene que cumplir manifestando bienes”, e indicó que su rancho que tiene en Palenque, Chiapas, será entregada a sus hijos como herencia.



"Acerca de bienes, no he adquirido nada, no tengo tampoco nada que me pertenezca, la casa de Palenque ya la entregué a mis hijos. Claro que mediante un procedimiento legal, en donde ellos puedan disponer de la casa cuando yo ya no esté en este mundo, cuando yo pase a mejor vida, entonces sí van a disponer de ella. Nunca me ha interesado el dinero, no es un propósito para mí tener dinero”.



López Obrador aseguró que respeta a todas aquellas personas que tienen dinero y que lo han adquirido con esfuerzo, trabajo y en marcos de la ley.