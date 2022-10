Presenta ORFIS dos nuevas denuncias penales por presunto daño patrimonial

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó dos nuevas denuncias penales por daño patrimonial. Una en contra de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de la ex administración estatal yunista y otra, en contra del Ayuntamiento de Tempoal.La denuncia en contra de la SIOP es por la Cuenta Pública 2018 y el daño patrimonial no aclarado es de 6 millones 501 mil 591 pesos.Mientras que la denuncia en contra del Ayuntamiento de Tempoal es por pretender solventar observaciones de la Cuenta Pública 2019 con documentación apócrifa.Las denuncias se presentaron el martes de la semana pasada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz (FECCEV).En el caso de la SIOP cabe mencionar que Julen Rementería del Puerto, hoy Senador de la República por el Partido Acción Nacional, el 1 de diciembre de 2016 asumió la titularidad de la dependencia, al inicio del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.Sin embargo, renunció al cargo el 8 de febrero del 2018 para estar en posibilidades de contender por un escaño en el Senado de República, y su lugar en la SIOP fue ocupado por Yolanda Baizabal Silva.Hay que recordar que en el Informe General de Resultados de la Cuenta Pública 2018, que fue entregado por el ex auditor general Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y que no fue aprobado por el Congreso del Estadio, se señaló un presunto daño patrimonial en la SIOP de 49 millones 638 mil 057.65 pesos.Pero al no ser aprobado dicho informe, se ordenó una nueva valoración de la Cuenta Pública 2018, trabajo que ya le correspondió a Delia González Cobos, actual auditora general del ORFIS.En la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 de la SIOP, el presunto daño patrimonial se redujo a 28 millones 653 mil 406.05 pesos. Durante la etapa de investigación y sustanciación sólo se comprobaron 22 millones 151 mil 815 pesos, quedando pendientes de 6 millones 501 mil 591 pesos, que motivó a la presentación de la denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables.En el caso del Ayuntamiento de Tempoal, el presunto daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública 2019 fue de 4 millones 800 mil 348 pesos, pero ahí se detectó documentación apócrifa con la que se pretendió solventar las observaciones.Por ello, la denuncia penal presentada es por documentación apócrifa.