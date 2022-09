En el penúltimo día de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), se presentó el libro Los muertos y el periodista de Oscar Martínez, obra fue creada a partir del hartazgo del sistema nacional de El Salvador.“Llevo años cubriendo violencia, empecé en México en el año 2007 cubriendo el viaje de los indocumentados a través de este país, en aquel momento en Tierra Blanca y Coatzacoalcos. El crimen organizado se dio cuenta que los migrantes eran un objetivo de interés, así que lo que sería una cobertura de migración, se convirtió en una cobertura de crimen organizado”, relató el autor.Oscar Martínez, es jefe de Redacción en Elfaro.net, autor de los libros Los migrantes que no importan (2010), La bestia (2013), Una historia de violencia (2016) y El niño de Hollywood (2018). Es también coautor del libro de crónicas Jonathan no tiene tatuajes (2010) y de Crónicas negras. Desde una región que no cuenta (2013).El periodista señaló que en la cobertura de los migrantes se encontró con la brutalidad de los secuestros masivos, la ausencia del Estado, la sustitución de los poderes formales por los poderes criminales.“Los padecimientos de lo que este libro habla, los enfrentaban salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, las pandillas empezaron en año 89 en Centroamérica. Estas marcaron la vida de muchos de ellos, ya que ha sido una de las regiones más homicidas del planeta tierra durante muchos años”, aseveró.El periodista salvadoreño enfatizo que México tiene una taza de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientas que, en su país, en 2005 contaban con una estadística de 103 homicidios por cada 100 milresidentes. Los muertos y el periodista, narra la migración centroamericana.“La gente está dispuesta a cruzar el verdadero infierno, es muy común que las mujeres que migran con un coyote barato les entreguen un preservativo para que supliquen a quien las va a violar que por favor lo usé, o invente mañas, como que tiene algún tipo de enfermedad, decenas de personas están dispuestas a cruzar ese infierno, esos cerca de 5000 km, 8 trenes, 28 días”.El libro también narra la impunidad, violencia, y corrupción de El Salvador y el sureste de México.“Mi país es pequeño, muy violento, conservador en muchos sentidos, ahora mismo está marcado por el Presidente, que es alguien autócrata, considera que todos los rangos de la democracia son obstáculos, el nuevo enemigo es el periodista, un defensor de los derechos humanos, una feminista”, destacó.En las páginas del escrito se asoma la marginación, policías corruptos, ausencia del Estado, asesinatos impunes, historias que no debería tolerar ninguna sociedad. Oscar Martínez, relata las experiencias de violencia que cubrió durante 13 años.“Si alguien quiere leer el libro solo como una historia terrible lo puede leer así, pero si tengo unas pretensiones complicadas, hice todo el esfuerzo posible, este esfuerzo que contiene mucha rabia, de que hiera a la gente, esperaría que disfruten la prosa, pero el contenido si alguien decente lo lee tiene que resultarle lacerante y humillante”, subrayó.Entre los premios que ha recibido el autor destacan el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de México en 2008, en 2009 el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, en 2016 el premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia y el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, entregado por el Comité para la Protección de los Periodistas, y en 2018 el Premio Hillman.La presentación del libro estuvo a cargo de Elissa Rashkin, investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, quien destacó la obra y la ética periodística que ha enfrentado el autor al escribir este ejemplar.