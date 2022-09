En el auditorio Aristóteles de El Colegio de Veracruz (COLVER), estudiantes de posgrado de la Universidad Veracruzana y el autor Paulo César López Romero presentaron el libro Otra Historia de Xalapa, en el marco de actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2022.La presentación estuvo a cargo de los estudiantes Martín Ordaz Alvarado, Mariana Alzaga Fernández y el autor, quienes hicieron de la tarde lluviosa del jueves un momento muy especial que se relacionó de manera perfecta con el tema de la publicación.En la presentación, los jóvenes historiadores compartieron reflexiones a este pequeño pero poderoso texto de difusión, donde dieron cuenta de la importancia que esta ciudad, Xalapa, ha tenido en el desarrollo del tiempo y su importante papel como región privilegiada, un punto de encuentro para sucesos pre y pos coloniales de gran relevancia en el país.La idea de dar vida a este libro, explicaron los panelistas, partió de un proyecto de investigación sobre historia colonial. En ese entonces la labor abrumaba, pues se pensaba que "ya todo lo importante estaba escrito", sin embargo una mirada distinta a los documentos históricos abrió nuevos caminos de especulación que nutrieron y revelaron el trayecto de futuras investigacionesLo esencial en la Historia, consideró el autor, es no dejar de preguntarse cómo ocurrieron los hechos.Formar nuevas preguntas posibilita mayores horizontes de análisis, por lo que Otra Historia de Xalapa en su segunda edición, emplea dicha metodología para volver a conocer hechos que se daban por sentados e incluso cuestionar la veracidad de sucesos que, más que realidades, parecen cimentarse en mitos.Asimismo se habló de lo especial que resulta la ciudad tanto para xalapeños como para quienes hicieron esta ciudad su otro hogar. El caminar por sus calles y alrededores es una forma de visitar las huellas del pasado, donde cada paso dado desemboca en imaginarse cómo era aquel escenario arcaico, con apenas 3 mil habitantes, en los tiempos en que nacía una identidad.López Romero definió su obra como "una nueva lectura a la Historia de la ciudad" por ello el "Otra" del título, explicó, pues este texto no apunta a dictar una verdad histórica sino a motivar la reflexión en torno de las distintas maneras de entender, vivir y recordar el lugar que se habita.Esta mirada emergente, fresca y reveladora, analiza aspectos puntuales de la historia xalapeña. Un recorrido que inicia en el siglo XVI y concluye en el XX. El lector podrá atender el pasado prehispánico de Xalapa y su desarrollo social, cuyas transformaciones dieron forma a la identidad del presente.Finalmente y como curiosidad que incita a acercarse al texto, difundido por la sección cultural del Ayuntamiento xalapeño, los presentadores pusieron en tela de juicio aquella anécdota que ha querido pasar como verdad histórica, referente a los 4 barrios fundamentales que dieron origen a la ciudad.Dicho mito fundacional, adscrito a un proyecto de nación que quería estipular una identidad arraigada en el pasado prehispánico, resulta que no tiene fundamentos históricos de rigor, por lo que el hecho es verdaderamente incierto.Para concluir, los jóvenes agradecieron la posibilidad presenta este libro junto a su profesor y futuro colega, quien se mostró orgulloso de los comentarios y visión crítica de sus colaboradores."Está es una gran oportunidad para nuestra formación académica, es la primera vez que vemos a tantos estudiantes presentar activamente en la FILU, lo que es muy motivador".