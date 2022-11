Este sábado 5 de noviembre se llevará a cabo la presentación del libro El Marinero, en la cafetería xalapeña Basic. Co., a las 14:00 horas.Se trata de un poemario escrito por A. Kinnereth, quien de manera autodidacta ha desarrollado una trayectoria en el mundo de la edición editorial, a la par de su formación profesional como Psicóloga.De acuerdo con sus comentarios, para Kinnereth las letras son el material de las historias, de la imaginación y por ello de la vida misma, por lo que resultan imprescindibles en el desarrollo de la vida social.En ese sentido, la publicación de su primera obra deviene en un gran paso que la llena de orgullo, pues su trabajo literario apenas comienza y tal reconocimiento le motiva a escribir “de lleno”.En la presentación de El Marinero, libro cuyo hilo conductor es el tema de las relaciones románticas, donde el arquetipo del romance se hace motivo literario de reflexión poética, la autora conversará de manera íntima con sus primeros lectores, para hablar acerca de sus motivaciones, visión artística y su proceso creativo.La cita es este 5 de noviembre en punto de las 14:00 horas en el café Basic. Co., ubicado en Maestros Veracruzanos número 108B de esta Capital.Entusiasmada, la autora y correctora de estilo certificada por la UNAM, dio a conocer que esta primera publicación es el inicio de una colección de 3 obras que verán la luz próximamente y en donde dará rienda suelta de su reflexión sobre los temas que más le causan ruido a su sensibilidad intelectual.Finalmente, Kinnereth hizo especial agradecimiento a los patrocinadores que confiaron y se sumaron a la presentación de este proyecto literario: a Basic Co., por poner a su disposición este bello espacio; a Zona 9, por el soporte digital de esta obra; y a Keratina Araujo y Lilieth Nails, por sus servicios literarios.