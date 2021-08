Preservan su lengua originaria popoluca a través del son jarocho

Para los amantes del son, este fin de semana será momento oportuno para escuchar a los músicos más representativos de la Sierra de Santa Martha, participantes en el Foro de Son Jarocho en lengua materna popoluca, que se realizará este sábado y domingo, a partir de las 19:00 horas, a través de la cuenta de Facebook @CasasdelaculturaIVEC.



Son cuatro los conciertos que integran este programa, realizado con músicos de son jarocho de la Sierra de Santa Martha, agrupaciones que han destacado por su trabajo de conservación y difusión de su lengua materna a través del fandango.



"¿Por qué es importante que el Foro de Son Jarocho se realice en Lengua Materna Popoluca?", preguntamos a Rafael Vázquez, colaborador de la Subdirección de Desarrollo Cultural Regional del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).



"Son dos aspectos importantes; primero, la preservación de la lengua materna, tenemos la idea de que sólo existe un son, un estilo jarocho, el del fandango, tradicional con sus variantes pero olvidamos que a veces los estilos regionales, particularmente, son jarochos, dos vertientes; la conservación de la lengua materna y por otro, la difusión del fandango del son jarocho".



Rafael Vázquez nos explica la trascendencia de la formación del grupo Kuy An'nay, “que en español se traduce como 'Retoño de un árbol caído', integrado por niñas y niños de la localidad de Santa Rosa Loma Larga, de Hueyapan de Ocampo, municipio que alberga en sus alrededores la tradición fandanguera. Tradición que es importante, que se ha conservado, manifestado y difundido del fandango jarocho”.



“El fundador del grupo es Pedro Reyes, hijo de don Isaac Reyes, músico que conformó el grupo ‘Unidad Indígena de Santa Rosa Loma Larga’, sonero precursor que salió a los encuentros de jaraneros regionales como difusor del son jarocho en (lengua) popoluca. Todo un referente al son tradicional, al son indígena. Pedro pasó mucho tiempo en Estados Unidos, país al que emigró para trabajar, regresó y retomó el tocar y enseñar a niños y adolescentes. La enseñanza de la música y de la lengua materna a través del son. Dos vertientes importantes. La transmisión musical y la conservación de la lengua”.



Otra familia importante en la región de Santa Martha lo son “Los Cervantes”, familia singular de Ocozotepec, reducto regional que conserva la tradición musical en un sentido muy local. Aún se conserva la tradición familiar. Como ejemplo también están los Vega, los Utrera, todos ellos forman parte de familias que se han dedicado a la difusión de la música. La Sierra de Santa Martha conserva esta particularidad de que las familias son musicales”.



Al igual que los Arizmendi o los Hernández, que no usan nombre escénico sino del apellido de la familia, no sólo tocan son jarocho, “La danza de la basura”, “De la malinche”, danzas propias de la región. Ellos son personas activas en esta cuestión popular que podemos ver en mayordomías, fiestas patronales, fiestas de santos, de vírgenes. Son un factor musical importante en sus comunidades.



Sábado y domingo virtuales, que tienen la particularidad de que habrá entrevistas, testimonios de ellos sobre como aprendieron, como enseñan.



Todo vale la pena pero particularmente este testimonio musical que es muy importante.



Rafael Vázquez comentó que lo importante no es salir para tocar aunque sí lo hacen. Sin embargo, no es usual verlos en encuentros de jaraneros o festivales, caso de los Arizmendi. Sino que su objetivo principal es conservar su tradición musical dentro de la comunidad y transmitirla, “vemos que hay jóvenes que ejecutan, que cantan, para los amantes del son jarocho, estilo muy particular, poco difundido”.



Recalcó que tienen un interés por mantener la tradición local, estilo que se difunde poco, que conocemos poco y que tienen incluso unas afinaciones específicas dentro de sus fiestas que se usan durante procesiones de los santos patrones de la región, cuando se toca un son específico.



Kuy An'nay es dirigido por el jaranero Pedro Reyes Lázaro, quien inició su formación musical a los 4 años de edad de la mano de su padre, don Isaac Reyes, reconocido músico y cantador de fandango, fundador del grupo Unidad Indígena de Santa Rosa Loma Larga.



Más adelante, en punto de las 20:00 horas, se contará con la participación de “Los Cervantes”, agrupación de la localidad de Ocozotepec, municipio de Soteapan, integrada por tres generaciones de la familia Cervantes. Así, abuelos, padres e hijos han dedicado su labor artística a la conservación de la música de cuerdas, principalmente del son jarocho, interpretando sones tradicionales con versos en la variante de lengua popoluca de su lugar de origen. A lo largo de su trayectoria, “Los Cervantes” se han caracterizado por fomentar y preservar la realización de fandangos en la región y participar en festividades religiosas como mayordomías y velorios de santos.



El foro continúa el domingo 29, a las 19:00 horas, con el conjunto “Los Arizmendi”, actualmente integrado por los hermanos Jesús y Fortino, hijos del señor Aurelio Arizmendi, destacado músico tradicional de jarana primera, segunda, tercera, requinto y violín; el grupo inició formalmente en 1987, siendo conformado por dos hermanos, tres hermanas, el señor Aurelio y los dos jaraneros que continúan en la agrupación. Ambos han participado en diversos encuentros de jaraneros y festivales de música tradicional realizados en el Centro Nacional de las Artes (CENART) y algunos Estados de la República.



Finalmente, para cerrar el programa del domingo, a las 20:00 horas se llevará a cabo la presentación del grupo “Cultivadores de Fandango”, también conocido como “Los Hernández”, apellido de la familia que lo conforma. Oriundos de Buenavista, localidad de Soteapan, amenizan las fiestas de las localidades aledañas, musicalizando las danzas y sones tradicionales de la región, tal es el caso de La Malinche y La Basura. Integrada por tres generaciones, la agrupación de la familia Hernández ha conservado y difundido el estilo de interpretación de la región de la Sierra de Santa Martha.



El IVEC invita al público a disfrutar de las presentaciones artísticas del Foro de Son Jarocho en Lengua Materna Popoluca el sábado 28 y el domingo 29 de agosto, a partir de las 19:00 horas, a través de la cuenta de Facebook @CasasdelaculturaIVEC. Consulta el programa completo del evento en la página web del Instituto: www.IVEC.gob.mx.

#UsaCubrebocas