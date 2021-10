Preservar cultura totonaca entre jóvenes se convirtió en reto

El director del Centro de las Artes Indígenas, ubicado en el Parque Takilhsukut, de Papantla, Humberto García García, reconoció que no ha sido fácil trabajar con las nuevas generaciones para que la Cultura Totonaca y sus tradiciones se preserven.En entrevista, señaló que ha sido un reto lograr que los conocimientos ancestrales se sigan transmitiendo de generación en generación, debido a que los niños y jóvenes de estas comunidades indígenas buscan otras actividades para realizar.“Ha sido un proceso muy interesante, es un reto interesante desde diferentes aspectos como el económico, social, educativo, cultural, emocional, espiritual; (…) los jóvenes están interesados en aprender otras cosas, por toda la experiencia que hemos vivido como pueblo indígena, la discriminación, la colonización del conocimiento”, manifestó.Por ello, destacó que el Centro de las Artes Indígenas, declarado el 4 de diciembre del 2012 como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la categoría de Buenas Prácticas por la UNESCO, busca descolonizar el conocimiento y empoderar la sabiduría de las abuelas y los abuelos, lo cual también les significa un desafío en la actualidad.“Hacemos todo un proceso de motivación, de sensibilización, no solamente a los niños, aquí involucramos a los papás, a las autoridades. A nosotros nos corresponde capacitar a las abuelas, a los abuelos desde el pensamiento propio de cómo socializar su patrimonio para que ese legado no se pierda”, expresó García García.Además, apuntó que a lo largo de 15 años de esta institución, se ha logrado consolidar un modelo de regeneración cultural, que les permite solidificarlo día a día.“No ha sido fácil pero sí ha sido muy interesante el avance”, reiteró al afirmar que han recibido el apoyo económico del Gobierno de Veracruz, a través del DIF Estatal, para que todas estas actividades se puedan seguir realizando, aunque reconoció que se requiere más.“Si bien el Estado ha contribuido enormemente para que esto sea posible, el pueblo tiene el conocimiento, tiene la sabiduría, tiene todas las técnicas pero solo no puede, necesita el apoyo del Gobierno, de los empresarios, del pueblo mismo que contribuye porque es la manera en que uno le inyecta ese sentido de pertenencia”, explicó.Y es que el responsable del Centro de las Artes Indígenas mencionó que si les dan todo, muchas veces las personas no valoran su identidad como pueblo originario, por lo que el proceso de enseñanza implica ser partícipe y hacer comunidad.Acotó que las abuelas y los abuelos alfareros, médicos tradicionales, danzantes tienen un apoyo por parte del DIF Estatal, lo que ayuda a motivarlos a seguir compartiendo su patrimonio.Adicionalmente, indicó que el apoyo internacional no solamente es económico, también es científico, de publicaciones, presentaciones y exposiciones y de intercambios con otras culturas tanto el Estado, como del país y del extranjero.“Eso a nosotros nos ayuda porque no solamente es el apoyo económico, sino también de algunos materiales, equipos, herramientas para nosotros es bienvenido”, aseguró.