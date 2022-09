Presidenta de Poder Judicial regaña a jueces mientras deja a Tribunal Superior sin agua

Desde hace 10 días en los edificios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se carece del servicio de agua potable, lo que representa un serio riesgo para la salud del personal y usuarios.El presidente del Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz, lamentó esa situación y exhortó a las Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados a que hagan “una coperacha” para rentar pipas que suministran agua.Los sanitarios del TSJ fueron clausurados temporalmente, por lo que hay todo un caos en el recinto judicial, donde cada decenas de personas acuden a realizar diversos trámites.Lamentó que la magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, no tenga presupuesto para poder atender esa situación que resulta incómoda para el personal, debido a que tiene que salir para hacer sus necesidades fisiológicas en los sanitarios de la plaza comercial que está frente a la sede del Poder Judicial, o en el restaurante que se encuentra al lado.Dijo que esta semana Romero Cruz regañó a juezas, jueces y personal de los Juzgados por pedir al TSJ la compra de artículos de limpieza, cuando no hay dinero.“No cabe duda que no se debe escupir para arriba”, aseveró el abogado litigante, quien agregó, “vamos a esperar si la señora Presidenta pide coperacha para rentar pipas”.Insistió que es imperante que se lleve a cabo una auditoría en el Poder Judicial para saber por qué no hay dinero si se tiene un presupuesto de casi 2 mil millones de pesos.