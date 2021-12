Presidenta del Poder Judicial le huye a hablar sobre ultrajes a la autoridad

Ante los cuestionamientos de líderes políticos respecto al delito de ultrajes a la autoridad, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, señaló que está impedida para hablar sobre este tema.En entrevista en el Congreso del Estado, a donde acudió para abordar el plan de trabajo de la Comisión de Procuración de Justicia, la Magistrada prefirió no hacer mayores comentarios a los medios de comunicación.“Yo no puedo hacer declaración alguna respecto al delito”, señaló la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.Apenas el pasado jueves 9 de noviembre, Romero Cruz aludió las declaraciones del senador de MORENA, Ricardo Monreal Ávila, afirmando que estaría “buscando reflectores” al posicionarse en contra del delito de ultrajes a la autoridad.“Yo no puedo mencionarles nada al respecto en este momento; lo cierto es que hay políticos que a veces buscan reflectores”, dijo, aunque sin profundizar sobre este temaHay que recordar que además de las críticas de la oposición, el coordinador del grupo legislativo de MORENA en el Senado hizo público el caso de seis jóvenes detenidos por elementos policiacos y luego acusados de haberlos agredidos con armas punzocortantes, en hechos ocurridos en septiembre de este año en Xalapa.Incluso, Monreal Ávila visitó a los jóvenes recluidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, donde acusó de cómplices a los jueces y de servir a los poderosos, tras celebrarse una audiencia donde esperaba que se diera libertad a los detenidos, lo que no ocurrió, pidiendo al Poder Judicial veracruzano dejar de respaldar abusos.