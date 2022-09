Presidenta del Poder Judicial “no está bien de sus facultades mentales”: Abogados

Como “una locura”, calificó el presidente del Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz, las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Inés Romero Cruz, quien pidió “una coperacha” a jueces y personal de Juzgados para que compren insumos y den mantenimiento.Incluso, la magistrada los regañó por no comprar escobas ni pintar los recintos judiciales. Es el reflejo de una persona que no está bien “de sus facultades mentales”, aseveró Rodríguez Cruz.Expuso que la Presidenta Magistrada al reconocer que en el Poder Judicial no hay dinero, solo pone de manifiesto su incapacidad para administrar el presupuesto de mil 931 millones 216 mil 538 pesos, que para este año autorizó el Congreso del Estado.El abogado litigante expuso que la togada al expresar “¡no hay dinero, por Dios! Cooperen para arreglar baños”, abrió la puerta para que entre una auditoría de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).Incluso, de la Auditoría Superior de la Federación, ya que el Poder Judicial de Veracruz también maneja recursos federales.“Es lamentable que alguien no reconozca sus limitaciones y en lugar solo pretenda justificarse echándole la culpa a los demás. Es una locura lo que dijo ayer lunes; solo falta que también pida coperacha a los abogados litigantes, a los justiciables y a las Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados, ¡por Dios!”.Exhortó a Romero Cruz a dar una explicación de por qué en el Poder Judicial no hay dinero; que diga en qué y cómo se han empleado los caso dos mil millones de pesos del presupuesto de este año; que diga cuando hay en el Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.“En el Poder Judicial de Veracruz hay mucho de donde cortar, no es necesario escudriñar demasiado para encontrar una serie de irregularidades”, concluyó.