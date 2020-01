Presidente de Comité Ciudadano Anticorrupción pide renuncia de encargada de Fiscalía

El presidente de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Emilio Cárdenas Escobosa, crítico “a título personal” que no haya habido reacciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la entidad luego de que la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, reconociera su parentesco familiar con una persona involucrada con un grupo delincuencial.



"Me parece muy delicado. Yo creo que en otras circunstancias, ya a estas horas estaría en su casa y el Congreso estaría reactivando los procedimientos para en su caso, recibir la propuesta del Ejecutivo para que se designe a un nuevo Fiscal en Veracruz".



Urgió al Congreso del Estado que tome cartas en el asunto, pues tal motivo la aleja de ser la persona idónea para asumir el cargo de fiscal.



"Tendría que declinar. Más allá de los padrinazgos que pueda tener, incluso de su propia capacidad profesional en el derecho. Esta circunstancia es muy delicada".



Aunque insistió en que son los diputados los encargados de pedir que rinda cuentas, dijo que expondrá este caso ante los integrantes del SEA .



"Como presidente, lo comentaremos y en su oportunidad, si así se determina, lo haremos, sin duda".



Entrevistado en el centro de esta capital, Emilio Cárdenas insistió en que alguien encargado de impartir la justicia en el Estado no puede justificar de ninguna forma un parentesco con un supuesto delincuente.