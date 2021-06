Presidente del TEJAV niega tajantemente veracidad de las acusaciones que le hacen

C. PSIC. JOAQUIN ROSAS GARCÉS

Distinguido Psicólogo.



En relación a la nota con la autoría de Apolinar Velazco, publicada en el prestigiado medio que usted dirige, en la que se hace referencia a una denuncia en mi contra ante la FGR por un presunto e inexistente enriquecimiento ilícito, me permito precisar respetuosamente lo siguiente:



Niego categóricamente haber incurrido en un enriquecimiento ilícito, ni llevado a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita;



No poseo un yate ni ninguna otra embarcación, como tampoco poseo un patrimonio inmobiliario desproporcionado;



Antes de mi actual encargo como magistrado y durante el mismo, siempre me he desempeñado en apego a la legalidad y a los principios que rigen el servicio público;



Las resoluciones que se han emitido por el suscrito en mi actual función jurisdiccional están completamente apegadas a Derecho, son públicas y las mismas han sido escrupulosamente revisadas por órganos jurisdiccionales superiores tanto locales como federales.



Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la difusión que en su caso considere dar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.





A T E N T A M E N T E





ROBERTO ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉRREZ