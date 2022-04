Presidente refuta informe de ONU sobre desapariciones forzadas en México

Luego que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalara que servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de este delito en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún organismo internacional va a poner a su gobierno en el banquillo de los acusados.El titular del Ejecutivo federal señaló que el organismo mundial no tiene toda la información y que no están actuando con apego a la verdad, pues afirmó que si su gobierno está actuando con legalidad y con humanismo “¿Qué pueden hacer? Nada, inventar”.“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuado con legalidad, con humanismo. Si no permitimos la corrupción, la impunidad, ¿qué pueden hacer? Nada. Inventar”.En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que el organismo internacional no tiene toda la información y que no están actuando con apego a la verdad.Aseguró que ya no es el tiempo de cuando se usaba al Ejército para reprimir y para matar a heridos como se hacía, dijo, en el sexenio de Felipe Calderón."Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para matar heridos como se hacía en la época de Calderón o para desaparecer personas. Ya no es ese tiempo", aseveró.Ayer, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de este delito en México.Por lo que recomendó al Estado mexicano acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y una política nacional para prevenir esta tragedia humana.Al presentar este martes el informe sobre su visita al país en 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas reportó 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre.A esas, señaló, se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité.“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, señaló el Comité en su informe.Indicó que los "Estados en parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.