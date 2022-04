Presionan a Ahued para que pavimente colonias de Xalapa

Acompañado de una centena de personas, el líder de la organización Pueblos Unidos por Veracruz, Juan Piedra Moctezuma, se presentó en el Palacio Municipal de Xalapa exigiendo una audiencia con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil para solicitarle la pavimentación de 16 calles de colonias populares de la ciudad."Le estamos pidiendo que se atiendan las obra de 16 calles, de 16 patronatos que tengo. Estamos hablando de las colonias Maver, Arboledas de El Tronconal, 5 de Diciembre, Mirador, Herón Proal, Linda Vista, 12 de Diciembre, son las colonias que necesitan ese beneficio", expresó.Piedra Moctezuma acotó que es una solicitud que llevan tramitando desde hace años y durante el cuatrienio de Hipólito Rodríguez Herrero no lograron que fueran rehabilitadas."En Campo de Tiro nomás hizo una calle pero quedó mal, aquí en Xalapa no lo quieren los xalapeños", expresó al amagar con manifestarse si no es recibido por el munícipe o si no se atienden las peticiones de los colonos."Son 16 patronatos y también vendedores ambulantes que también tienen ese problema, como el que les quieren cobrar el derecho de piso, les quieren cobrar por vender su producto y yo no voy a aceptar que a los vendedores ambulantes les cobren, los sindicatos, la CROC están viviendo de la pobre gente", dijo el líder de esta organización.Al negar que él les cobre por realizar los trámites ante las autoridades, acotó que esta organizando "un grupo grande" para demostrarle al "sistema que sí nos podemos organizar sin necesidad de mantenerse de la gente".