Preso y sin hacer campaña, candidato del PT triunfa en Jesús Carranza

Desde el penal de Tuxpan, donde permanece recluido tras ser detenido el 30 de octubre del 2021 en Acayucan, el candidato del Partido del Trabajo (PT), Pasiano “N”, logró el triunfo en la Alcaldía de Jesús Carranza, de acuerdo con los resultados electorales preliminares.En el sistema que puso en operación el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, se observa que el contendiente petista, que también consiguió la victoria preliminar en los comicios anulados del 6 de junio; obtuvo el 47.24 por ciento de los votos: 5 mil 129; mientras que el abanderado de MORENA, Luis Alfredo Pacheco Peralta, consiguió el 41.90 por ciento de los sufragios: 4 mil 549.Es importante mencionar que la situación jurídica actual de Pasiano “N” no fue impedimento para alzarse con la victoria; y es que él no pudo hacer campaña físicamente en los 20 días que definió el OPLE para realizar el referido proselitismo político.El candidato del PT fue aprehendido por agentes ministeriales cuando se encontraba en el municipio de Acayucan, acusado del delito de ultrajes a la autoridad,portación de arma de fuego sin permiso y portación de drogas. Yaunque el delito de ultrajes ya fue declarado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no todos los procesados por su posible comisión han recobrado la libertad.Esta acusación se deriva de los hechos violentos registrados en la sede del Concejo Municipal del OPLE en los días posteriores a las votaciones del 6 de junio de 2021, cuando supuestos seguidores incendiaron la paquetería electoral, alegando que los funcionarios comiciales buscaban arrebatarle el triunfo y dárselo al morenista.En ese entonces, el productor ganadero y sus seguidores se opusieron a que el recuento de votos se hiciera en Xalapa, mismo que ejecutó el Consejo General usando la información parcial del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y fotografías aportadas al no contar con evidencia documental que sustentara la cantidad de sufragios que obtuvo cada uno de los aspirantes a la presidencia municipal de Jesús Carranza.Con ese nuevo conteo de votos, el Consejo General del OPLE le quitó el triunfo y el resultado final le dio el triunfo al entonces candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Luis Alfredo Pacheco Peralta.Inconforme con esto, Pasiano "N" acudió al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), quien a principios de octubre anuló esa elección, decisión que fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), obligándose a la celebración de los nuevos comicios que se dieron ayer domingo.Este domingo, tras un fuerte dispositivo de seguridad se llevaron las elecciones extraordinarias, en este municipio al sur de la entidad, en donde el resultado preliminar que arrojó el conteo en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Jesús Carranza es de 563 votos a favor del candidato del PT, por arriba del candidato de MORENA, Luis Alfredo Pacheco Peralta.El diputado local, Ramón Díaz Ávila, se dirigió a la población en el parque central, la medianoche de este domingo, donde agradeció la confianza pero sobre todo se dirigieron a las autoridades para pedir que el candidato, Pasiano “N”, salga libre, en la próxima audiencia del 30 de marzo.En un video de 18 segundos, el candidato de MORENA, Luis Pacheco Peralta también se dice ganador de la contienda electoral, sin embargo, los datos que arroja el sistema PREP no le favorecieron.Será hasta el miércoles 30 de marzo que el organismo dé el resultado final de esta contienda electoral extraordinaria, mismo día que se realizaría la audiencia de Pasiano “N”, para obtener su libertad o seguir preso en un penal al norte el Estado.