Más de 2 mil toneladas de plástico al mes están reciclando las sucursales de la empresa Omnigreen, una de éstas ubicada en el municipio de Río Blanco, indicó su gerente general, José Manuel Junco Contreras, quien agregó que cada kilo de plástico que pueden reciclar, claramente ya no tiene riesgo de llegar a contaminar los ríos, mares y vertederos."Creo que es muy importante que surja esta cultura de reciclar, cuidar y volver a dar vida. Nosotros hacemos reciclaje de polietileno baja densidad, eso es volver a dar vida al plástico y es una misión muy bonita en la que algo que es un residuo y ha sido satanizado, le volvemos a dar vida para que se utilice en otros productos".Añadió que esta cantidad es grande pero ya se tienen planes de crecimiento muy importantes, en los cuales buscan que antes de que se vuelva el plástico basura contaminante, tenga un valor y sea negocio para la persona que lo saque y quien lo recicla."Nosotros lo queremos antes de que sea sucio, antes de que caiga en alguna fuente que luego no sea tan fácil de rescatar".Resaltó que como empresa regresan el 90 por ciento de lo procesado a fin de que se convierta en producto."Como todo proceso productivo tiene algo de merma y tiene algo de otros componentes que también se venden pero se reintegra el 90 por ciento de estas dos mil toneladas para volver a hacer bolsas de basura totalmente reciclables, así como procesos de rotomoldeo hablemos tinacos, hablemos de juguetes, entre otras".Finalmente, destacó que están esperando que en los siguientes dos años su capacidad de reciclaje llegue a las 4 mil toneladas, en donde el reto no sólo son las inversiones que hacen, sino también que deben tener una buena relación con los trabajadores y el poder tener alcance a las fuentes de suministro.A fin de propiciar mejores condiciones laborales para los trabajadores de Omnigreen, la cual emplea a un promedio de 400 personas y está instalada en Río Blanco, este viernes se firmó convenio de adhesión de su sindicato a la CROM, pues se busca que la plantilla laboral posea buenas condiciones en todos los sentidos.En este sentido, Junco Contreras indicó que celebran la unión entre la empresa y el sindicato para formalizar muchas de las cosas que se hacen día a día."Que haya una buena vía de comunicación con los trabajadores. Queremos que los empleados se acerquen a sus líderes sindicales y nosotros podamos capturar toda la necesidad de ellos y hacer un mejor negocio para todos".Esta firma, recordó, cuenta con 200 empleados en la planta de Río Blanco pero en todo el país suman 450. Tiene cuatro años de creación y se dedican a reciclaje de plástico polietileno de baja densidad.Por su parte, el secretario general de la CROM en Orizaba, Alfredo Hernández Ávila, destacó que ya suman en esta confederación en la zona 32 empresas adheridas y se está en pláticas con una más que en breve podría ser parte de ésta.Por ahora, los agremiados a esta confederación a través de sus sindicatos en la zona de Orizaba suman 16 mil."El de Omnigreen es otro contrato colectivo, es un nuevo sindicato que se está creando y la idea es tambien platicarles a los trabajadores sobre la reforma laboral, que ellos como jóvenes entiendan que la empresa tiene la iniciativa de estar dentro de lo que dice la Reforma Laboral, es una empresa responsable y se acercó a la CROM", expreso Hernández Ávila.Vicente Ferrer, director general de la empresa, así como José Manuel Junco Contreras, gerente general y el secretario general de la CROM, Alfredo Hernández Ávila, firmaron la documentación correspondiente, teniendo como testigos a los trabajadores de la empresa.