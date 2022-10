El presunto daño patrimonial por más de 3 mil millones de pesos detectado en la Cuenta Pública 2021 en los 212 Ayuntamientos de Veracruz pudiera disminuir en un 35% o más.Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), reconoció que al menos el 75% de las autoridades municipales no pudo entregar la documentación certificada que solventaba observaciones, porque las autoridades municipales actuales se negaron a recibirlas.En conferencia de prensa, dijo que el ORFIS está imposibilitado para actuar en consecuencia, pero corresponde a las ex autoridades municipales proceder.Asimismo, agregó por cada copia certificada se pagan 100 pesos y hubo un exalcalde que tenía que sacar 7 mil copias y pagar 700 mil pesos, por lo que no lo hizo.