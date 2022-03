Presunto daño patrimonial de la Cuenta Pública 2019, el más grande de la historia

En el proceso de solventación de las observaciones de presunto daño patrimonial en las Cuentas Públicas 2019 y 2020, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) inició 533 expedientes de investigación en 432 entes estatales y municipales y ha requerido información a 36 servidores y exservidores públicos.Durante el desahogo de las diligencias en caso de que se adviertan actos que pudieran ser constitutivos de delitos, la Unidad de Investigación lo hará del conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que, en su caso, se proceda a la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.De acuerdo con el Informe de Seguimiento de ambas Cuentas Públicas, por la revisión del Ejercicio Fiscal 2020, hasta el momento ya se presentó una denuncia penal en contra del Ayuntamiento de Huayacocotla por la posible comisión de hechos delictivos que derivan en un daño patrimonial no cuantificable.Cabe mencionar que en la Cuenta Pública 2019, el ORFIS investiga un presunto daño patrimonial por 2 mil 26 millones 637 mil 885.88 pesos en 210 Ayuntamientos, el más grande de la historia de la fiscalización de Veracruz.Y en 3 dependencias estatales, 35 Organismos Públicos Descentralizados, 3 Fideicomisos, 2 Órganos Autónomos, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en la Universidad Veracruzana y en el Poder Judicial, un probable daño patrimonial superior a los 460 millones de pesos.Por la Cuenta Pública 2020 se investiga un probable daño patrimonial de mil 715 millones 43 mil 422-74 pesos en los 212 Ayuntamientos y en 11 Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento; y 171 millones 652 mil 769.29 pesos en 44 entes estatales.El ORFIS reportó que con motivo del proceso de sustanciación de las observaciones en la Cuenta Pública 2019, se iniciaron 263 expedientes de investigación en 221 entes estatales y municipales y derivado de ello se ha notificado requerimiento de información a 17 servidores y exservidores públicos.Además, se han realizado 9 inspecciones físicas a obras observadas y hasta el momento, se ha resuelto un expediente emitiendo Acuerdo de Conclusión y Archivo.Hasta el momento ha concluido y archivado expedientes de investigación en 36 Ayuntamientos y una Comisión Municipal de Agua y Saneamiento; en el Ayuntamiento de Pueblo Viejo se encuentra en proceso de substanciación un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se han aplicado sanciones de amonestaciones públicas y privadas en 15 Ayuntamientos; y en 83 entes, a pesar de estar abiertos expedientes de investigación, los Órganos Internos de Control no han iniciado las indagatorias.Respecto de la Cuenta Pública 2020, se iniciaron 270 expedientes de investigación en 211 entes estatales y municipales y se ha notificado requerimiento de información a 19 servidores y exservidores públicos.Los titulares de los Órganos Internos de Control fueron notificados sobre observaciones de carácter administrativo de posibles faltas no graves e iniciaron los procedimientos correspondientes; 2 entes estatales no iniciaron procedimiento debido a que tuvieron únicamente recomendaciones; 100 no presentaron información y 1 entidad paramunicipal, aun cuando tuvo observaciones, determinó no dar inicio señalando que las observaciones fueron corregidas o subsanadas sin que representaran una afectación patrimonial y al no existir contravención a norma alguna, solamente obedecieron a trámites que se encontraban pendientes.Hasta el momento, 146 expedientes de investigación continúan abiertos; 43 se han archivado; 8 entes municipales en proceso de investigación; se han sancionado con amonestaciones públicas y privadas a 13 Ayuntamientos y 100 entes no han iniciado el proceso de investigación.