Presuntos “autodefensas” de Michoacán llegan en apoyo de David “N”

Autodefensas de Michoacán arribaron a la ciudad de Veracruz para mostrar su apoyo a David “N”, presunto representante de este movimiento en la ciudad.



Al respecto, Miguel Palomo, representante de las autodefensas en Michoacán, aseguró que la detención de Villalobos forma parte de una campaña por parte de Gobierno del Estado para desprestigiar y desvirtuar estos movimientos que aseguran son pacíficos y que sólo buscan regresar la seguridad y paz a la ciudadanía.



Explicó que ellos no andan armados, por lo que aseguró que el señalamiento en contra de Villalobos, en donde lo acusan de presuntamente disparar en contra de policías, es falso.



Por ello, mencionó que se encuentran trabajando en un amparo para presentarlo en contra de la detención de Villalobos y lograr su libertad.



Aseguraron que Villalobos sí es autodefensa pues recordaron que en noviembre del 2018, en voz de su líder José Manuel Mireles Valverde, David Villalobos fue nombrado coordinador de este movimiento en Veracruz.



En otro tema, mencionó que también buscan que las autoridades los regularicen con la finalidad de no obstruir las labores de seguridad pública y no violentar la ley.



"Estamos entregando estos documentos oficiales, tanto a la Presidencia de la República, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, para que a nosotros se nos regule y podamos operar en todo el territorio mexicano, porque recordemos que la Guardia Nacional debió haber sido civil. ¿Cuáles fueron los mezquinos y obscuros intereses que le dieron la forma para militarizar a nuestro país?", cuestionó Miguel Palomo.



El entrevistado mencionó que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador insista en negar la existencia de autodefensas, estos movimientos sociales sí existen en casi todos los Estados de la República Mexicana.