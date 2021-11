Presupuesto 2022 de Xalapa será insuficiente, adelanta Ahued

Los mil 554 millones 298 mil 938.36 pesos aprobados para 2022 por el actual Cabildo de Xalapa y que recibiría la próxima administración, son insuficientes para una Capital como Xalapa, aseguró el alcalde electo, Ricardo Ahued Bardahuil, quién expresó que buscará priorizarlo en obras, manteniendo la austeridad en el uso de los recursos, sin lujos, ni gastos superfluos."Para Xalapa nunca es suficiente un recurso así, te digo que lo que vamos a intentar es hacer un Gobierno austero como lo quiere el Presidente, de más obras y menos gasto, no va a haber lujos, ni gastos superfluos, no va a haber secretarios de secretarios de secretarios, no podríamos hacerlo porque no tendríamos presupuesto para obra pública", manifiestó.A su llegada al Palacio Municipal, donde se reunió con el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, precisó que la ciudad demanda inmediatamente más de 780 millones de pesos en obra pública, por lo que haciendo una comparativas para ponerla al nivel de las demás capitales en el país, serían 7 mil 500 millones de pesos los necesarios."Para resolver obras muy importantes que serían el bulevar norte, el libramiento de la ciudad, el impacto vehicular que atiende varios municipios ese cerco de vialidad, así como obras de puentes, pasos a desnivel, asegurar el agua para muchos años y los colectores pluviales", mencionó.Destacó la inversión record que ha hecho el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en Xalapa, misma que continuará con su administración, al proyectarse la rehabilitación de la avenida Lázaro Cárdenas, actualmente destrozada en su pavimento."Así como otro colector adicional que suma más de 450 millones de pesos de inversión pública del Estado para resolver problemas hidráulicos y eso traerá el colector Coatzacoalcos y Tecolutla, que no podría hacer Xalapa, son casi 90 millones de pesos de inversión, adicionalmente más de 20 millones de pesos de reposición del pavimento en Lázaro Cárdenas y otras obras que está contemplando para Xalapa para el siguiente año", abundó.En ese sentido, el munícipe electo aseguró que estarán trabajando estrechamente con el Ejecutivo del Estado y de la República en armonía, pero respetando la división de poderes."Xalapa requiere mucho dinero, creo yo como el resto de los Estados, pero Xalapa en sí requiere recursos suficientes para hacer bulevares, obras importantes que le den la calidad de conectividad, porque no nada más es Xalapa, esa inversión le traería beneficios a Emiliano Zapata, Banderilla, Tlalnelhuayocan, entre otros", recordó.