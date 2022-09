Presupuesto 2023 contempla reducir recursos a salud, expone Senadora Panista

La Senadora y secretaria General del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Indira Rosales San Román, dio a conocer que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 contempla una reducción de 17 mil millones de pesos al rubro de Salud, en particular al programa de vacunación."En el ramo 12, de Salud, se plantean más recortes de 17 mil millones de pesos tan sólo al programa de vacunación. Sabemos que nuestro país era uno de los que tenía nuestra cartilla de vacunación al 100 por ciento y se tenían incluso más vacunas de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)", mencionó en conferencia de prensa.Comentó que esto se refleja en las carencias que en los últimos dos años ha habido para que los niños reciban la inmunización a ciertas enfermedades."Le pueden preguntar a cualquier madre de uno de estos menores de 3 años, que tienen que estar persiguiendo las vacunas, a ver en cuál centro de salud hay, que les avisen si llegan y ahora hay este recorte", criticó Rosales San Román.Indicó que otro programa que se vería afectado en 2023 es el Seguro Catastrófico, que según ella, permite la adquisición de medicinas para pacientes con enfermedades crónicas o terminales."En 2023 se autoriza al Gobierno Federal a seguir saqueando el Seguro Catastrófico, que sabemos que es el seguro que se utilizaba para pagar las medicinas contra el cáncer y otro tipo de padecimientos que requieren mayor presupuesto, lo continúan saqueando", afirmó.La Legisladora federal también criticó que el presupuesto del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) se pase al IMSS-Bienestar, sin que se tenga claridad de cómo es que se va a manejar."Sí puedo hablar que de entrada hay un detrimento a cada uno de los estados y estos a su vez lo tienen que procesar. Entonces sí vienen recortes importantes, en rubros tan sensibles como la Salud", lamentó.Por el contrario, aseguró que la que resultó "ganadora" fue la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quién el próximo año dispondrá "la cantidad más alta de su historia" con casi 112 mil millones de pesos."Lo preocupante es que la SEDENA maneja la cantidad de su información como reservada por ser asuntos de seguridad nacional, entonces nos preocupa que así como operativos y personal que se mantiene como información reservada, pues también los gastos de operación en el día a día, también sus contratos se muestren como información reservada y los ciudadanos no podamos acceder a ella", refirió.Además, aseveró que al Tren Maya se le duplica su presupuesto para alcanzar el otro año los 143 mil millones de pesos; y a la Refinería de Dos Bocas, el aumento ubicará su presupuesto en 47 mil millones de pesos más."Entonces esto confirma la farsa de que efectivamente que la refinería no está funcionando, si lo estuviera haciendo no necesitas ese dinero, por lo tanto se está duplicando el presupuesto inicial, con el cual dijeron que iba a trabajar Dos Bocas", reafirmó la líder del CDE del PAN.