Presupuesto 2023 para Orizaba no debe ser menor al de este año: CANACINTRA

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) de Orizaba, Juan Manuel Vega López, hizo un llamado a los diputados locales para que no aprueben para el municipio un presupuesto menor al que ejerció en este 2022.Es de recordar que ayer se dio a conocer que de acuerdo a la iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal 2023 que fue presentada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se considera a Orizaba con un presupuesto de 547 millones 979 mil 10 pesos, pero en el 2022 ejerció 799 millones 145 mil 754 pesos; es decir recibiría 251 millones 166 mil 744 pesos menos.Por eso el empresario sostuvo que los legisladores deben considerar si Orizaba ha hecho un buen o mal manejo de los recursos y actuar en consecuencia. “Es evidente que el dinero se está invirtiendo, pues hay más turismo, la ciudad luce bien. Seguramente hay áreas de oportunidad y cosas que deben mejorar”.Consideró que una forma de ayudar a la población para que tenga mejoras, es asignarle al Gobierno más recursos cada año o al menos no disminuir lo otorgado en el ejercicio actual.“Lo que se veía en los gobiernos anteriores es que el presupuesto de las ciudades se iba incrementando cada año, no disminuye y sobre todo a las que están haciendo buen manejo de los recursos. Desde CANACINTRA pedimos a los legisladores que la propuesta que mandó el Ejecutivo estatal la analicen y modifiquen para incrementar el presupuesto de Orizaba, la cual es una ciudad ejemplo”.Finalmente expresó que se tienen que hacer a un lado los colores, partidos y se debe ver desde el Gobierno por el bien de los ciudadanos.