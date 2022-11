Presupuesto federal 2023 deja a municipios sin capacidad de gestión: Pepe Yunes

El diputado federal José Yunes Zorrilla cuestionó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que deberá aprobarse en el Congreso de la Unión a más tardar el 15 de noviembre, se deje a los municipios sin capacidad de gestión.“Los municipios ya no tienen capacidad de gestión como la tenían antes. Hay nulos recursos para construir nuevos caminos que generaban desarrollo rural. Hoy no hay ninguno por lo menos orientado hacia el Estado de Veracruz”, expresó vía Internet durante la Asamblea Informativa del Grupo Parlamentario del PRI sobre el Paquete de Presupuesto de Egresos Federal 2023.Hablándole a los presentes en el auditorio “Jesús Reyes Heroles” del Comité Directivo Estatal (CDE), encabezados por su líder y diputado local Marlon Ramírez Marín, dijo que en esta propuesta únicamente aparecen dos vialidades: una entre Zontecomatlán e Ilamatlán, al norte de la entidad; y la otra entre Minatitlán e Hidalgotitlán, en el sur, pero con cero pesos; pues en el caso de este último, sostuvo, se afirma que ya está concluido, lo cual puso en duda.Criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador hable de la importancia que tiene Veracruz en el país, pero que a su decir, ello no se ve reflejado en los recursos federales que se destinarán el próximo año.“Estamos percibiendo que esa importancia no se refleja donde se debe reflejar, que es en la asignación de recursos. Veracruz pierde terreno con respecto a los recursos federales de la Federación que antes llegaban a todos los municipios y al sector productivo del país”, cuestionó vía remota.Aseguró que como bancada del tricolor en San Lázaro darán “la pelea” para que se redireccionen los recursos a los rubros que lo requieren.“El recurso vinculado a la seguridad social de los cañeros, esos 300 mdp que ya vienen en el presupuesto y que estaremos pendientes que no dejen de estar. Trataremos de que se den mayores recursos al Fondo de Fomento”, aseguró el legislador veracruzano al asegurar que el presupuesto ha dejado de ser la palanca de desarrollo para convertirse en una acción clientelar con propósito electoral.“Ya no hay recursos productivos, tecnológicos; cambiaron los recursos del Fondo de Fomento y debemos dar la pelea para aumentar los recursos en el tema de fertilizantes que es una demanda de los productores de todo el Estado de Veracruz”, reafirmó.Una vez más aseveró que “Veracruz está marginado” en el presupuesto de egresos de la Federación, con la capacidad de gestión de los municipios “prácticamente canceladas”.