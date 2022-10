Pretenden llevar Festival de Octubre de las Altas Montañas a otras latitudes

Con la activa participación de la iniciativa privada y especialistas en diversas disciplinas relacionadas a la conservación del medio ambiente, se pretende llevar el Festival de Octubre de las Altas Montañas a otras latitudes donde la población en general pueda aprender y participar.Martín Moreno Rojas, promotor en la preservación del Medio Ambiente, dijo que el objetivo principal del evento, es el de dar difusión a mucho material científico que existe y que no está al alcance de todos."La idea es que ese material esté al alcance de las personas y valorar a la montaña no solo con su belleza escénica, sino con su importancia biológica, geológica y todas las demás cosas que conllevan y que nos hacen el favor los expertos en compartirnos.Hay interés de la iniciativa privada de apoyar, por los beneficios que nos da la montaña, así como regresarle un poco. No solo es venir a disfrutarla, también existe el compromiso de llevar a cabo eventos y dar mayor difusión de lo que tenemos aquí", expresó.Indicó que, de parte de las dependencias, cada quien hace la parte que les corresponde, pero sería mejor si se unieran en un objetivo común, en beneficio hacia la montaña.En el caso del primer Festival señaló que no fue un evento abierto al público porque no se puede impactar en la montaña, pero a través de los medios de comunicación y las redes sociales se pretende generar conciencia."No podemos hacer algo tan masivo porque tenemos un impacto ambiental y necesitamos ser muy cuidadosos de la carga que soporta el lugar. Sería interesante que el Festival De Octubre DE LAS Altas Montañas se replique en varios sitios a la par.Tenemos la presencia de varios profesionales, que participan en un conversatorio donde se exponen ideas, soluciones y trabajo conjunto para garantizar acciones de preservación de los bosques y recursos naturales ", expresó.Moreno Rojas lamentó que uno de los efectos más graves del cambio climático y sobre exploración de los recursos naturales es el estiaje, desaparición de los glaciares y con ello el que sumen siete años sin que se tengan nevadas a una altura de 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar.Por un ello se estima que las siguientes ediciones sean también para dar a conocer las acciones que en este año se han hecho reforestar y preservar especies.