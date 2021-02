Pretendo que mi obra visibilice la desaparición de mujeres: Guillermina Ortega

En la sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología de Xalapa continúa abierta, hasta el 17 de febrero, la exposición de Diálogo, muestra plástica que forma parte del programa de exposiciones del Musée d'art de Rouyn-Noranda, que promueve la participación de los indígenas contemporáneos de Abitibi-Tmémiscamingue (región de Quebec) con el objetivo de fomentar proyectos de hermanamiento cultural con otros países.



El Museo de Antropología de Xalapa es, por esta ocasión, punto de encuentro de Diálogo 4, al unir a dos artistas mestizas: Virginia Pésé Bordeleau, quien es de Eeyou y vive en Rouyn- Noranda, en Quebec, Canadá; y Guillermina Ortega, de ascendencia nahua, que vive actualmente en Coatepec.



“Seres de Luz, es un proyecto que surge en el 2017, en formato mediano en pintura, obra de caballete -explica Guillermina Ortega-, cuando me contactaron, en octubre del 2017, me propusieron hacer Diálogo 4, mi propuesta fue abordar el tema con las mujeres desaparecidas, jóvenes y también las madres de ellas, con su sufrimiento.”



“Cuando viaje a Canadá en el 2018, al visitar las reservaciones indígenas, me informan que desaparecen más las indígenas morenas, que las rubias, con tal coincidencia inicio el proyecto, conocí algunos casos de jovencitas desaparecidas. Como fue un proyecto grande de junio, la inauguración se pasó al 18 de septiembre en el Musée d'art de Rouyn-Noranda.”



Debido a la pandemia, se inauguró con participación virtual, momento en que se hizo la propuesta al Museo de Antropología de Xalapa, proyecto artístico que aceptaron. Una característica del proyecto, en que ambas artistas coinciden, “es que a ambas nos interesa la instalación y revaloramos nuestra propia cultura.”



“Considero que la desaparición de mujeres es uno de los problemas sociales más importantes del siglo, las cifras son considerables, a partir de ese razonamiento hicimos nuestro trabajo, lo que puede ver el público en el trabajo de Virginia, basado en las mujeres indígenas de una reservación, Las Bordadoras, son 4 postes con los bordados de las mujeres indígenas.”



“Yo presento 39 figuras femeninas de tamaño natural, que destacan por el tono de la piel, son pinturas elaboradas con acrílico blanco, arriba de tonos café, en diferentes tonalidades, medio oscuros, se blanquea a los ricos, nos pasa a los mestizos, las muertas de Juárez, gente pobre, blanqueamiento de la piel.”



“Algunas piezas llevan un bordado con palabras en náhuatl, elaboradas 5 años atrás en ese idioma, con palabras que tienen que ver mucho con esto. Como la palabra MO TLAHUI, de la lengua náhuatl que en español significa TU LUZ, la luz de cualquier ser humano, lo que trato de evidenciar es la presencia de la ausencia, es un fenómeno social muy fuerte hablar de la presencia, de la ausencia, lo que los padres de familia más quieren es que las ausentes regresen, estamos en espera de que regresen.”



“La obra va acompañada de un video, que no se pudo poner por cuestiones técnicas en el MAX, el original se realizó en náhuatl, con amigas de las comunidades mestizas e indígenas, con traducción al náhuatl, totonaco, español, francés e inglés. ¿Qué les podemos decir las madres de las mujeres desaparecidas? La propuesta en mi obra es que se visibilice el problema de las desaparecidas, aunque también hay hombres desaparecidos, la cantidades de mujeres es mayor.”



Ayer domingo pudimos recorrer, sin público, excepto con la autora y su hija, esta muestra colocada en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de Antropología de Xalapa. Abierto al público de martes a domingo, con entrada libre pero con una capacidad no mayor a 20 personas, para guardar el protocolo sanitario existente.